탑런토탈솔루션, BOE 계열사에 카메라 기반 사이드미러 신제품 수주

AI 핵심 요약beta
- 자동차 전장 디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션이 중국 BOE 계열사로부터 차량용 디스플레이 수주를 확보했다.
- 중국 난징법인을 통해 허페이 루이허 테크놀로지에 카메라 기반 사이드미러 6.94인치 제품 월 6000대 규모를 수주했다.
- 올해 3분기부터 양산을 시작하며 5년간 총 36만대를 공급할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 전장 디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션은 중국 디스플레이 업체 BOE 계열사로부터 차량용 디스플레이 수주를 확보하며 신성장 동력 발굴에 속도를 내고 있다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 중국법인 탑런차이나난징을 통해 중국 현지 신규 고객사인 허페이 루이허 테크놀로지에 카메라 기반 사이드미러(CMS) 공급 사업을 수주했다. 허페이 루이허는 BOE의 손자회사로 차량용 디스플레이 패널 생산을 전문으로 하는 기업이다.
수주 제품은 6.94인치 좌우 사이드미러로 월 물동량은 약 6000대 규모다. 제품 라이프사이클은 5년이며 총 공급 물량은 약 36만대에 달한다. 양산은 올해 3분기부터 시작될 예정이다.
특히 이번 수주는 탑런토탈솔루션이 주력으로 공급해 온 클러스터·CID·CDD 제품군이 아닌 신규 제품 영역인 카메라 기반 사이드미러라는 점에서 의미가 크다. CMS는 기존 유리 반사 방식의 사이드미러를 카메라와 디스플레이로 대체하는 시스템으로 공기 저항 감소와 디자인 자유도, 주행 안전성 강화 등의 장점이 있으며 글로벌 완성차 업계에서 채택이 확대되고 있다.
또한 차량 디지털화 흐름 속에서 사이드미러의 디스플레이 전환은 차량 1대당 디스플레이 채용 수를 증가시키는 구조적 변화로 탑런토탈솔루션의 매출 및 수익성 확대에 직접적인 수혜가 기대된다.
아울러 이번 수주는 LG디스플레이향 물량을 안정적으로 소화 중인 난징법인의 유연한 CAPA 운용을 통해 중국 로컬 고객사 확보에 성공했다는 점에서도 의미가 크다. 단일 고객사 의존도를 낮추는 동시에 중국 현지 완성차 및 디스플레이 생태계로의 본격적인 확장 가능성을 입증한 사례로 평가된다.
탑런토탈솔루션 관계자는 "BOE 계열 차량용 디스플레이 전문 기업과의 첫 거래를 성사시키며 중국 현지 완성차 시장 진입의 교두보를 마련했다"며 "기존 계기판·센터 디스플레이를 넘어 CMS, RSE 등 신규 디스플레이 영역까지 제품 포트폴리오를 확대해 글로벌 전장 디스플레이 전문 기업으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com