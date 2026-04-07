美 국방부, '이란 최종시한' 앞두고 브리핑 전격 취소

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 이란에 제시한 협상 시한을 앞두고 미 국방부가 예정된 공식 브리핑을 전격 취소했다.
- 국방부는 7일 오전 펜타곤에서 열릴 예정이던 헤그세스 국방장관과 케인 합참의장의 합동 브리핑을 취소했으며 구체적 이유는 밝히지 않았다.
- 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방 최종 마감 시한까지 이란의 교량과 발전소를 완전히 파괴하겠다고 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 협상 시한을 앞두고, 미 국방부가 예정됐던 공식 언론 브리핑을 전격 취소했다.
6일(현지시간) 더힐 등 외신에 따르면, 당초 7일 오전 8시(한국시간 7일 밤 9시) 펜타곤(미국 국방부 청사)에서 열릴 예정이었던 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장의 합동 브리핑이 취소됐다.
국방부는 이번 브리핑 취소에 대해 구체적인 이유를 밝히지 않았다.
이번 브리핑은 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 내건 '최종 마감 시한(7일 오후 8시, 한국시간 8일 오전 9시)'을 불과 12시간 남겨둔 시점에 열릴 예정이었다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서도 헤그세스 장관 및 케인 합참의장과 함께 등장해 이란 내 핵심 인프라를 완전히 파괴하는 '완전한 폭격' 계획을 언급했다.
그는 "내일 밤 12시(한국시간 8일 오후 1시)까지 이란의 모든 교량이 파괴되고 모든 발전소가 폭발해 다시는 사용할 수 없게 될 수 있다"고 재차 경고했다.
wonjc6@newspim.com