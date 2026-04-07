김영록 캠프에 신정훈 측 가세…결선 앞 변수 부상

AI 핵심 요약beta
- 김영록 캠프가 7일 천한욱 신정훈 측 인사를 공동선대위원장으로 위촉했다.
- 박태운 등 신정훈 측 인사와 탈락 예비후보들이 합류하며 판세 변화가 감지된다.
- 구청장 정책 연대와 이개호 지지로 외연 확장하며 민형배와 박빙 승부를 노린다.
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'구청장 도전' 정치인 6명 화력 보태
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보 캠프에 신정훈 측 인사가 합류하면서 판세 변화가 감지되고 있다.
양강 구도를 이루는 민형배 후보와 결선 대결을 앞두고 힘의 무게추에 변화를 가져올 변수가 급부상했다는 관측이다.
김 후보 측 탄탄캠프는 6일 광주 서구 선거사무소에서 '필승 다짐대회'를 개최하고 천한욱 신정훈 전 후보 선대본부 총괄특보단장을 공동선대위원장으로 위촉했다.
이병훈 총괄상임선대위원장은 천 신임 선대위원장에게 임명장을 건넨 뒤 맞손을 잡으며 기념촬영을 진행했다. 천 위원장은 승리를 다짐하는 듯 팔을 번쩍 들어 올리며 환하게 웃었다.
천 위원장은 "신정훈 전 후보의 공식 지지 선언으로 해석하기에는 아직 무리다"면서도 "오늘 김영록 후보와 강기정·신정훈 전 후보가 회동을 갖고 물밑 협상을 이어갈 예정이다"고 말했다. 이어서 박태운 신정훈 전 후보 선대본부 장성본부장과 조영표 김병내 남구청장 선대본부 총괄본부장도 합류하며 화력을 보탰다.
6·3 지방선거를 앞두고 당내 경선에서 고배를 마신 인사를 중심으로 '30초 지지 연설'도 펼쳐졌다. 김대원·문상필·오주섭 전 북구청장 예비후보, 서대석·김영남 전 서구청장 예비후보, 출마 뜻을 접은 명진 광주시의원은 김 후보를 통합시장 적임자로 치켜세우며 선거 승리를 다짐했다.
이 상임선대위원장은 "지금까지 여론조사에서는 (민형배 후보에) 계속 밀렸다. 최근에 상승 추세를 올라탔지만 박빙의 승부로 예상된다. 위기 의식을 느끼고 막판까지 최선을 다해야 한다"며 "많은 정치인들이 캠프에 도와주고 있어서 승기를 쥘 수 있는 가능성을 보고 있다"고 말했다.
현재 김 후보는 경선 도중에 사퇴한 이 선대위원장을 영입한 데다 이개호 의원의 지지까지 끌어내며 외연을 확장하는 중이다.
여기에 민주당 경선에서 공천권을 획득한 현직 동구·남구·서구·광산구청장은 김 후보와 정책 연대에 나설 계획으로 알려졌다. 특별시장과 구청장이 긴밀하게 호흡을 맞춰 통합시대를 이끌겠다는 의미로 사실상 지지 표명으로 해석된다.
한 청장은 "모두가 동의한 상태이며 구청장협의회에서 앞으로 어떤 방식으로 입장을 발표할지 정할 것 같다"고 말했다. 또다른 청장은 "논의는 되고 있지만 확실하게 결정된 사안은 아직 없다"고 미묘한 차이를 보였다.
반면 민형배 후보는 주철현 후보와의 단일화를 통해 광주와 전남 동부권을 아우르는 지지 기반을 다지고 있다. 민 후보는 해남 출생에 목포고 출신으로 전남에서도 거부감이 없는 확장성이 강하다는 평가다.
한편 민주당 결선은 오는 12~14일 열리며 권리당원 선거인단 투표 50%와 일반시민 안심번호 여론조사 50%를 합산하는 방식이 적용된다.
bless4ya@newspim.com