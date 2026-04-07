대구 북구보건소, 보건업무 종합평가 '대상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 대구 북구보건소가 7일 시 보건업무 종합평가에서 대상을 수상했다.
- 6년 연속 우수기관 선정으로 노인 결핵 검진율 100% 달성 등 감염병 관리에 기여했다.
- 인플루엔자·코로나19 접종률 향상과 암 검진 수검률 개선 등 특화사업 추진으로 높은 평가를 받았다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 북구보건소는 대구광역시 주관 '2026년 보건업무 종합평가('25년 실적)'에서 대상을 수상하며, 6년 연속 우수기관 선정이라는 대기록을 달성했다고 7일 밝혔다.
이번 평가에서는 보건·의료, 감염병 관리, 응급의료 등 10개 분야 51개 지표를 바탕으로 한 해 성과를 점검했다. 북구보건소는 전 분야에서 고르게 최상위 성적을 거뒀다. 특히 마약류 불법 사용 및 오남용을 위한 마약류 취급자 관리․교육 강화, 65세 이상 노인 결핵 검진율 100%를 달성하며 감염병 확산 예방에 크게 기여했다.
또한, 인플루엔자 및 코로나19 예방 접종률, 위탁 의료기관 지정률 등에서도 높은 실적을 기록하였다. 이는 동절기 추가접종 집중 홍보, 보건소 내방 접종 확대, 찾아가는 방문 접종 서비스 운영 등 고령층의 접종 접근성을 높이기 위한 적극적인 노력의 결과로 평가된다.
이 밖에도 의료급여 수급권자의 암 검진 수검률 향상을 위한 지속적인 홍보와 독려, 가상현실(VR) 체험관을 활용한 심폐소생술 교육, 퇴원 환자 안심 연계 모델 구축, 지역 대학과 연계한 치매돌봄 구축사업 등 다양한 특화사업을 추진해 높은 평가를 받았다.
배광식 북구청장은 "북구보건소의 이번 성과는 직원들의 헌신과 구민의 적극적인 참여가 만든 결실"이라며, "앞으로도 급변하는 보건 환경에 선제적으로 대응해, 모든 구민이 체감할 수 있는 수준 높은 보건 의료 서비스를 제공하도록 노력하겠다"라고 말했다.
yrk525@newspim.com