수원시, 통닭거리 중심 미식관광 사업 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 7일 케이-미식벨트 치킨벨트 공모에 선정됐다.
- 통닭거리를 중심으로 국비 50% 포함 1억 원 사업비를 확보했다.
- 치킨 체험과 화성 연계 콘텐츠로 미식관광을 육성한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 농림축산식품부와 한식진흥원이 주관하는 '2026년 케이(K)-미식벨트 조성 사업(치킨벨트)' 공모에 선정돼 수원 통닭거리를 중심으로 한 미식관광 사업을 본격적으로 추진한다고 7일 밝혔다.
케이(K)-미식벨트 사업은 지역 대표 식재료와 미식 트렌드를 반영한 관광 콘텐츠를 발굴·고도화해 외국인 관광객을 유치하고 지역경제를 활성화하는 국가 공모 사업이다.
올해 전국 4개 지자체가 선정됐다.
수원시는 치킨 분야에 선정돼 국비 50%를 포함한 총 1억 원 규모의 사업비를 확보했다.
수원시는 수원문화재단, 민간 여행사와 협력해 '치킨과 함께하는 수원 케이(K)-헤리티지 미식여행'을 추진한다.
행궁동 통닭거리와 수원화성, 화성행궁, 행리단길 등 인근 관광자원을 연계해 먹거리·체험·문화가 결합된 체류형 관광 콘텐츠를 구축할 계획이다.
특히 통닭거리 자체를 관광 상품으로 발전시켜 프랜차이즈 중심이 아닌 지역 상권을 브랜드화하고, 치킨 만들기 체험과 미식 투어 등 다양한 프로그램을 운영한다.
▲통닭거리 원데이 클래스 ▲교촌1991스쿨과 연계한 관광 코스 ▲1박 2일 체류형 '케이(K)-치킨 그랜드투어' 등으로 관광객의 체류 시간을 늘리고, 소비를 이끌 계획이다.
수원시는 수원화성문화제, 수원화성 미디어아트 등 기존 행사와 연계한 프로그램을 확대하고, 2026~2027 수원 방문의 해와 연계해 케이(K)-치킨 벨트를 대표 관광 콘텐츠로 육성할 계획이다.
수원시 관계자는 "수원 통닭거리라는 고유한 자원을 세계적인 미식 관광 콘텐츠로 발전시킬 수 있는 기반을 마련했다"며 "민간과 협력해 체험형 관광 프로그램을 강화하고, 수원을 찾는 관광객에게 차별화된 미식 경험을 제공하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com