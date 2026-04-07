LG会长具光谟访问美国硅谷加速公司AI战略转型

纽斯频通讯社首尔4月7日电 韩国LG集团会长具光谟近日前往美国硅谷，与多家人工智能（AI）及机器人领域企业负责人会面，就AI商业化路径及未来产业布局进行交流。

图为当地时间2日，LG集团会长具光谟（右）在美国硅谷同Skild AI联合创始人阿比纳夫·古普塔就人形机器人交换意见。【图片=LG提供】

据LG集团7日消息，具光谟当地时间2日在硅谷先后会见了科技公司帕兰蒂尔（Palantir）首席执行官亚历克斯·卡普（Alex Karp）及Skild AI联合创始人迪帕克·帕塔克（Deepak Pathak）和阿比纳夫·古普塔（Abhinav Gupta）。双方围绕企业智能化转型（AX）、数据驱动决策以及机器人智能等议题展开讨论。

在与帕兰蒂尔方面交流时，双方重点探讨了基于"本体（Ontology）"的数据整合与AI决策体系及其在制造等领域的应用前景。在与Skild AI的交流中，具光谟参观了人形机器人演示，并就物理AI技术在产业场景中的应用潜力交换意见。

目前，LG已基于自主移动机器人（AMR）在服务及物流领域开展应用，并正推进基于人形机器人的家庭服务业务。LG CNS正与Skild AI合作开发工业AI人形机器人解决方案，LG Innotek也在考虑相关零部件供应合作。

此外，具光谟还访问了集团风险投资机构LG Technology Ventures，就美国投资环境变化及未来投资方向进行研判，并提出加强前瞻性投资，以提升集团在AI等领域的竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社