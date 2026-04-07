카카오톡 속으로 들어온 '더현대 하이'…대화형 쇼핑 경험 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 7일 더현대 하이를 카카오톡 카카오툴즈에 연동했다.
- ChatGPT for Kakao에서 AI가 대화 맥락 분석해 프리미엄 상품 추천한다.
- 추천 클릭 시 앱 연결로 구매까지 자연스럽게 이어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'가 카카오톡 안으로 들어왔다. 일상적인 메신저 환경에서 쇼핑 정보를 탐색하고 구매까지 이어지는 '대화형 커머스' 경험 강화에 나선 모습이다.
현대백화점은 7일 카카오톡 내 'ChatGPT for Kakao(챗지피티 포 카카오)' 기능 중 외부 서비스 연동 플랫폼인 '카카오툴즈(Kakao Tools)'에 더현대 하이가 프리미엄 이(e)커머스 파트너로 합류했다고 밝혔다.
카카오툴즈는 카카오톡 채팅탭 상단에 위치한 'ChatGPT for Kakao'에서 사용할 수 있는 기능으로, 인공지능(AI)이 이용자와의 대화 맥락을 분석해 관련 외부 서비스 정보를 대화창에 제시하는 방식이다.
현대백화점 관계자는 "카카오 측이 뷰티·패션·여행·취업 등 다양한 분야로 연동 서비스를 확대하는 가운데, 더현대 하이는 프리미엄 이커머스 영역을 맡게 됐다다"고 설명했다.
이용 방법은 간단하다. 이용자는 'ChatGPT for Kakao' 설정 메뉴에서 카카오툴즈에 접속해 더현대 하이 툴을 추가하면 서비스를 사용할 수 있다.
이후 "30대 남성 출근용 신발 추천", "어버이날 향수 선물 추천"과 같은 질문을 입력하면 AI가 더현대 하이의 콘텐츠를 기반으로 맞춤형 상품을 제안한다.
더현대 하이에는 프리미엄 라이프스타일 브랜드와 상품 정보는 물론, 백화점 팝업스토어와 식당가 정보까지 데이터베이스(DB)로 구축돼 있어 추천 정확도를 높였다. 추천 결과에서 브랜드 스토리나 상품 상세 정보를 확인하거나 구매·결제가 필요한 경우, 해당 콘텐츠를 클릭하면 더현대 하이 앱으로 즉시 연결된다. 고객은 대화를 통해 정보를 탐색한 뒤 구매까지 자연스럽게 이어지는 쇼핑 경험을 할 수 있다.
현대백화점은 이번 연동을 통해 카카오톡이라는 일상적 플랫폼에서 신규 고객 접점을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현대백화점 관계자는 "카카오톡의 높은 접근성을 기반으로 온·오프라인을 아우르는 더현대 콘텐츠를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 콘텐츠 고도화와 외부 플랫폼 협업을 통해 차별화된 디지털 리테일 경험을 선도하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com