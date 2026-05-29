이란, 美의 오만 제재 경고 반발…"독립국 협박이자 불법 행위"

AI 핵심 요약beta
- 이란 외무부가 29일 미국의 오만 제재 경고를 강하게 비판했다
- 이란은 미국의 제재 위협을 불법적 협박이자 도덕적 파산 증거라 주장했다
- 미국은 오만이 이란의 호르무즈 통행료 체계 지원 시 공격적 제재 방침을 밝혔다
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란 외무부가 미국의 오만 제재 경고를 "독립 국가에 대한 협박"이라고 강하게 비판했다.
29일(현지시간) 이란 외무부 대변인 에스마일 바가에이는 성명을 통해 최근 트럼프 행정부가 오만에 제재 가능성을 경고한 데 대해 "유엔 회원국인 독립 국가를 협박하려는 시도"라고 주장했다.
바가에이는 이어 "이 같은 위협은 미국 정치·통치 시스템의 도덕적 파산을 보여주는 또 하나의 사례"라고 비판하며, 미국의 제재 위협은 "불법적인 행위"라고 강조했다.
그는 국제사회가 "국제법 규범 위반의 정상화를 막기 위해 책임 있게 대응해야 한다"고 촉구했다.
앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 오만이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 체계 구축을 지원할 경우 "공격적으로(aggressively)" 제재를 가할 것이라고 경고했다.
베선트 장관은 "미국 정부는 호르무즈 해협에 통행료 시스템을 부과하려는 어떤 노력도 용납하지 않을 것"이라며 "특히 오만은 해협 통행료를 촉진하는 데 직간접적으로 관여하는 모든 행위자가 제재 대상이 될 수 있다는 점을 인지해야 한다"고 밝혔다. 이어 "자발적으로 참여하는 어떤 파트너도 제재를 받게 될 것"이라고 덧붙였다.
이번 조치는 이란이 전쟁 이후에도 호르무즈 해협 통제권을 강화하려는 움직임에 대한 미국의 강경 대응으로 풀이된다. 이란은 최근 오만과 함께 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료를 부과하는 '영구 과금 체계' 구축을 논의 중인 것으로 전해졌다.
관련 논의에는 '페르시아만 해협 당국'이라는 새로운 관리 기구가 포함된 것으로 알려졌으며, 일부 선박에는 안전 통행을 조건으로 최대 200만 달러 수준의 비용이 요구된 사례도 보고됐다. 미국은 해당 기구를 직접 제재 대상으로 삼은 상태다.
미국은 호르무즈 해협을 국제 해역으로 간주하며 특정 국가의 통제를 인정하지 않는다는 입장을 유지하고 있다.
도널드 트럼프 대통령 역시 "우리가 감시하지만 누구도 통제하지 못할 것"이라며 이란의 영향력 확대를 견제해왔다.
kwonjiun@newspim.com