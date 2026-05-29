美밴스 "이란과 합의 아직 안 됐지만 근접…농축우라늄 문제 남아"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= JD 밴스 미국 부통령이 28일(현지시간) 이란과의 합의에 아직 도달하지 못했으나 근접해 있다고 밝혔다고 로이터 통신이 보도했다.

밴스 부통령은 이날 기자들에게 "(도널드 트럼프) 대통령이 양해각서(MOU)에 서명하는 시기나 여부를 정확히 말하기 어렵다. 몇 가지 문구를 두고 계속 조율하고 있다"며 "이란이 합의를 원하고 호르무즈 해협을 열고 싶어 한다는 것은 분명하다. 우리도 마찬가지다. 핵 문제, 고농축우라늄 비축량, 농축 문제 등 몇 가지 쟁점이 남아 있다"고 말했다.

그는 "이란이 지금까지는 선의로 협상하고 있다고 본다. 대통령이 합의를 승인할 수 있는 위치에 있기를 바라지만 아직 논의 중"이라고 덧붙였다.

앞서 로이터 통신은 이날 미국과 이란이 휴전을 60일 연장하는 MOU에 합의했으며 트럼프 대통령의 승인이 아직 남아 있다고 복수의 소식통을 인용해 전했다. MOU는 60일 휴전 기간을 이란 핵 프로그램에 대한 협상 기간으로 하며, 호르무즈 해협에 대한 제재를 해제하는 것이 골자다.

그러나 이날 밴스 부통령이 이란과 합의에 도달한 것은 아니라고 하면서, MOU가 성사될 수 있을지 불투명해졌다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 타스님 통신도 협상팀 소식통을 인용해 "MOU 문서가 확정되거나 확인되지 않았다"고 밝혔다. 미 언론의 합의 확정 보도는 "사실이 아니다"라고 반박했다.

28일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 취재진에게 발언하는 JD 밴스 부통령. [사진=로이터 뉴스핌]

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