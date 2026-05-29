삼성에피스홀딩스, 中에 R&D 센터 설립…6월 정식 개소

AI 핵심 요약beta
- 삼성에피스홀딩스가 29일 중국 베이징에 첫 글로벌 R&D 거점을 설립했다
- 해당 센터는 ADC 중심 차세대 바이오 신약 개발 역량 강화를 위한 중국 R&D 센터다
- 베이징 창핑구 우수 인프라를 기반으로 6월 정식 개소 후 현지 전문 인력을 채용해 운영할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성에피스홀딩스가 차세대 바이오 신약 개발 역량 강화를 위해 중국에 첫 글로벌 연구개발(R&D) 거점을 마련했다.
삼성에피스홀딩스는 최근 중국 베이징(北京)시 창핑(昌平)구에 바이오의약품 연구개발 사업을 목적으로 한 100% 출자회사 '삼성생물과기 중국 유한공사'(삼성바이오에피스 중국 R&D 센터)를 설립했다고 29일 밝혔다.
삼성에피스홀딩스는 지난해 11월 출범한 바이오 투자 지주회사로 미래 신사업 강화를 위한 다양한 사업 전략을 추진해 왔으며, ADC(항체-약물 접합체) 중심 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위해 첫 글로벌 연구개발 거점인 '삼성바이오에피스 중국 R&D 센터'를 설립하게 됐다.
한편, '삼성바이오에피스 중국 R&D 센터'가 위치한 창핑구는 바이오 첨단 기술산업단지 중관춘(中關村) 생명과학원이 소재하고 베이징대, 칭화대 등 명문 대학과 인접해 있는, 우수한 연구개발 인프라와 인적 경쟁력을 보유한 지역이다.
'삼성바이오에피스 중국 R&D 센터'는 6월 정식 개소를 앞두고 있으며, 전문 인력들을 현지에서 채용해 운영하는 현장 특화형 연구개발 조직으로 출범할 예정이다.
삼성에피스홀딩스 김경아 사장은 "중국 R&D 센터 설립은 연구개발 역량 강화를 위한 적극적 글로벌 진출 행보로서, 최근 ADC 기술 분야에서 두각을 나타내고 있는 중국 현지의 우수 인력과 기술 인프라를 적극 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 사업 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다" 고 말했다.
sykim@newspim.com