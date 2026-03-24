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현대백화점, 온라인판 더현대 서울 '더현대 하이' 내달 6일 론칭

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검색과 비교 대신 '발견' 중심의 프리미엄 큐레이션 전문몰 열어

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 프리미엄 큐레이션 중심의 새로운 이(e)커머스 플랫폼 '더현대 하이(Hi)'를 선보인다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 24일 밝혔다. 이에 앞서 오는 25일부터 12일 간 오픈 베타 서비스를 통해 이용자 피드백을 반영할 계획이다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 밝혔다. 사진은 더현대 하이 모바일 앱 모습. [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

더현대 하이(Hi)는 미래형 리테일의 표본으로 자리매김한 '더현대(THE HYUNDAI)'의 혁신성을 온라인으로 확장하고, 50년 넘는 현대백화점그룹의 유통 역량과 헤리티지를 집약한다는 의미가 담겨있다. 더현대 뒤에 붙은 '하이(Hi)'는 'HYUNDAI'의 첫 글자와 끝 글자를 조합한 것으로, 하이엔드(High-end) 라이프스타일을 제안한다는 방향성과 고객을 환대한다는 인사(Hi)의 의미도 중의적으로 내포하고 있다. 현대백화점의 유통 노하우와 바잉파워를 기반으로 고객 취향 중심의 쇼핑 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

더현대 하이 메인 화면은 할인이나 광고 대신 라이프스타일 큐레이션 콘텐츠를 최상단에 배치하는 파격적 구성으로 차별화를 꾀했다. 여기에 백화점 바잉파워를 기반으로 상품 경쟁력을 강화하고, 고객 취향 중심의 소통 기능을 확대해 프리미엄 이커머스 모델로 자리매김하겠다는 전략이다.

특가 상품이나 가격 중심의 행사를 최상단에 배치하는 보통의 이커머스 화면 구성과 차별화되는 포인트다. 더현대 하이(Hi) 메인 화면은 특정 계절, 공간, 취향 등에 맞는 패션·리빙·식품·뷰티 카테고리 상품을 하나의 '라이프스타일 패키지'로 제안하는 방식으로 구성된다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 밝혔다. 사진은 현대백화점이 새롭게 선보이는 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)' 대표 이미지. [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

더현대 하이(Hi)라는 하나의 플랫폼 안에 각 분야에 특화된 전문관들을 숍인숍 형태로 배치하는 멀티 전문관 구조가 특징이다. 메인 화면 바로 아래에는 상품 나열 대신 '현대식품관'을 비롯한 패션·리빙·식품 등 다양한 분야의 전문관 아이콘을 배치해 관심있는 카테고리로의 접근성을 높였다.

현대백화점은 향후 중장기적으로 고객 구매 이력과 선호 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 큐레이션 서비스도 강화할 계획이다. 온·오프라인 데이터를 통합 관리하고, 고객이 관심 있는 브랜드와 콘텐츠를 저장하는 '젬(Gem)' 기능을 도입해 정교한 추천 시스템을 구축한다. 자체 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(HEYDI)'를 활용한 대화형 큐레이션 서비스도 제공한다.

입점 브랜드는 3000여 개로 엄선했다. 기존 오픈마켓형 플랫폼과 달리 현대백화점 바이어가 검증한 브랜드만 선별해 상품 신뢰도를 높였다. 오프라인 매장을 운영 중인 2000여 개 브랜드와 함께 팬덤 기반 브랜드 1000여 개를 엄선해 선보일 예정이다.

프리미엄 브랜드는 전문관 형태로 운영된다. 막스마라, 메종 마르지엘라, RRL 등 주요 브랜드는 자사몰 수준의 콘텐츠와 상품 구성을 제공한다. 프랑스 봉마르쉐의 식품관 '라 그랑드 에피세리 드 파리' 전문관도 아시아 최초로 입점해 안젤리나 밤잼, 마리아쥬 프레르 등 프리미엄 식료품 400여 종을 선보인다.

현대백화점 자체 식품 콘텐츠도 확대했다. 산지 직송 신선식품 '위대한 생산자', 밀키트 전문관 '테이스티 테이블', 압구정본점 식품을 새벽 배송하는 '팬트리 1985' 등이 대표적이다. 글로벌 스트리트 브랜드 에이프, 데우스 엑스 마키나, 국내 디자이너 브랜드 김해김 등도 전문관 형태로 운영된다.

플랫폼은 커뮤니티 기능도 강화했다. 현대백화점은 모델 홍태준과 인플루언서 배지연, 작가 이슬아 등 각 분야에서의 영향력과 전문성을 기준으로 선별한 크리에이터들의 가치관을 담은 '아이콘샵(ICON Shop)'을 통해 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠를 선보인다. 고객들은 본인 취향에 맞는 크리에이터들의 콘텐츠를 구독하는 것은 물론, 관련 상품 구매도 가능하다. 또한, 고객들을 위한 커뮤니티 공간 '미스페이스(Me Space)'도 마련해 고객이 직접 큐레이션 콘텐츠를 생산하고 비슷한 취향을 가진 고객들과 소통할 수 있도록 했다.

이를 통해 판매자 중심의 일방향성 소통 구조에서 벗어나, '고객과 고객', '고객과 크리에이터'가 서로 소통하고 함께 콘텐츠를 생산해 교류하는 플랫폼으로 진화시켜 나간다는 구상이다.

정지영 현대백화점 사장은 "더현대 서울을 통해 오프라인 리테일의 새로운 패러다임을 구현했듯이 더현대 하이(Hi)를 통해 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시할 것"이라며 "당사가 축적해온 본원적 경쟁력을 바탕으로 더현대라는 혁신 DNA를 더현대 하이(Hi)에 이식해 미래형 프리미엄 이커머스의 대표 모델로 키워 나갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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