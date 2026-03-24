현대백화점, 온라인판 더현대 서울 '더현대 하이' 내달 6일 론칭

검색과 비교 대신 '발견' 중심의 프리미엄 큐레이션 전문몰 열어

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 프리미엄 큐레이션 중심의 새로운 이(e)커머스 플랫폼 '더현대 하이(Hi)'를 선보인다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 24일 밝혔다. 이에 앞서 오는 25일부터 12일 간 오픈 베타 서비스를 통해 이용자 피드백을 반영할 계획이다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 밝혔다. 사진은 더현대 하이 모바일 앱 모습. [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

더현대 하이(Hi)는 미래형 리테일의 표본으로 자리매김한 '더현대(THE HYUNDAI)'의 혁신성을 온라인으로 확장하고, 50년 넘는 현대백화점그룹의 유통 역량과 헤리티지를 집약한다는 의미가 담겨있다. 더현대 뒤에 붙은 '하이(Hi)'는 'HYUNDAI'의 첫 글자와 끝 글자를 조합한 것으로, 하이엔드(High-end) 라이프스타일을 제안한다는 방향성과 고객을 환대한다는 인사(Hi)의 의미도 중의적으로 내포하고 있다. 현대백화점의 유통 노하우와 바잉파워를 기반으로 고객 취향 중심의 쇼핑 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

더현대 하이 메인 화면은 할인이나 광고 대신 라이프스타일 큐레이션 콘텐츠를 최상단에 배치하는 파격적 구성으로 차별화를 꾀했다. 여기에 백화점 바잉파워를 기반으로 상품 경쟁력을 강화하고, 고객 취향 중심의 소통 기능을 확대해 프리미엄 이커머스 모델로 자리매김하겠다는 전략이다.

특가 상품이나 가격 중심의 행사를 최상단에 배치하는 보통의 이커머스 화면 구성과 차별화되는 포인트다. 더현대 하이(Hi) 메인 화면은 특정 계절, 공간, 취향 등에 맞는 패션·리빙·식품·뷰티 카테고리 상품을 하나의 '라이프스타일 패키지'로 제안하는 방식으로 구성된다.

현대백화점은 기존 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품몰 '현대식품관 투홈'을 통합한 '더현대 하이'를 다음달 6일 공식 오픈한다고 밝혔다. 사진은 현대백화점이 새롭게 선보이는 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)' 대표 이미지. [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

더현대 하이(Hi)라는 하나의 플랫폼 안에 각 분야에 특화된 전문관들을 숍인숍 형태로 배치하는 멀티 전문관 구조가 특징이다. 메인 화면 바로 아래에는 상품 나열 대신 '현대식품관'을 비롯한 패션·리빙·식품 등 다양한 분야의 전문관 아이콘을 배치해 관심있는 카테고리로의 접근성을 높였다.

현대백화점은 향후 중장기적으로 고객 구매 이력과 선호 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 큐레이션 서비스도 강화할 계획이다. 온·오프라인 데이터를 통합 관리하고, 고객이 관심 있는 브랜드와 콘텐츠를 저장하는 '젬(Gem)' 기능을 도입해 정교한 추천 시스템을 구축한다. 자체 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(HEYDI)'를 활용한 대화형 큐레이션 서비스도 제공한다.

입점 브랜드는 3000여 개로 엄선했다. 기존 오픈마켓형 플랫폼과 달리 현대백화점 바이어가 검증한 브랜드만 선별해 상품 신뢰도를 높였다. 오프라인 매장을 운영 중인 2000여 개 브랜드와 함께 팬덤 기반 브랜드 1000여 개를 엄선해 선보일 예정이다.

프리미엄 브랜드는 전문관 형태로 운영된다. 막스마라, 메종 마르지엘라, RRL 등 주요 브랜드는 자사몰 수준의 콘텐츠와 상품 구성을 제공한다. 프랑스 봉마르쉐의 식품관 '라 그랑드 에피세리 드 파리' 전문관도 아시아 최초로 입점해 안젤리나 밤잼, 마리아쥬 프레르 등 프리미엄 식료품 400여 종을 선보인다.

현대백화점 자체 식품 콘텐츠도 확대했다. 산지 직송 신선식품 '위대한 생산자', 밀키트 전문관 '테이스티 테이블', 압구정본점 식품을 새벽 배송하는 '팬트리 1985' 등이 대표적이다. 글로벌 스트리트 브랜드 에이프, 데우스 엑스 마키나, 국내 디자이너 브랜드 김해김 등도 전문관 형태로 운영된다.

플랫폼은 커뮤니티 기능도 강화했다. 현대백화점은 모델 홍태준과 인플루언서 배지연, 작가 이슬아 등 각 분야에서의 영향력과 전문성을 기준으로 선별한 크리에이터들의 가치관을 담은 '아이콘샵(ICON Shop)'을 통해 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠를 선보인다. 고객들은 본인 취향에 맞는 크리에이터들의 콘텐츠를 구독하는 것은 물론, 관련 상품 구매도 가능하다. 또한, 고객들을 위한 커뮤니티 공간 '미스페이스(Me Space)'도 마련해 고객이 직접 큐레이션 콘텐츠를 생산하고 비슷한 취향을 가진 고객들과 소통할 수 있도록 했다.

이를 통해 판매자 중심의 일방향성 소통 구조에서 벗어나, '고객과 고객', '고객과 크리에이터'가 서로 소통하고 함께 콘텐츠를 생산해 교류하는 플랫폼으로 진화시켜 나간다는 구상이다.

정지영 현대백화점 사장은 "더현대 서울을 통해 오프라인 리테일의 새로운 패러다임을 구현했듯이 더현대 하이(Hi)를 통해 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시할 것"이라며 "당사가 축적해온 본원적 경쟁력을 바탕으로 더현대라는 혁신 DNA를 더현대 하이(Hi)에 이식해 미래형 프리미엄 이커머스의 대표 모델로 키워 나갈 것"이라고 말했다.

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