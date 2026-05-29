[사전투표율] 첫날 오전 8시 전국 0.99%…2022년 지선보다 0.06%p↑

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 29일 사전투표 첫날 오전 8시 투표율이 0.99%라고 밝혔다
- 이번 지방선거 사전투표율은 2022년 지방선거 같은 시각보다 0.06%p 높았으나 총선·대선 때보다는 낮았다
- 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 진행되며 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 신분증 지참 후 참여할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 8시 기준 전국 투표율이 0.99%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(0.93%)보다 0.06%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 44만749명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오전 8시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 0.93%보다 0.06%p 높다. 반면 지난해 제22대 총선 동시간대 투표율(1.25%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(2.24%)에는 미치지 못했다.
사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
oneway@newspim.com