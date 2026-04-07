10일 '한강 드론라이트 쇼'…"봄 축제·드론 퍼포먼스 놓치지 마세요"

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 4월10일부터 6월5일까지 여의도·뚝섬·잠실 한강공원에서 드론 라이트 쇼를 개최한다.
- 상반기 5회차 공연 중 5월5일 어린이날에는 드론 2000대를 활용한 스타워즈 테마 특별 공연을 펼친다.
- 공연은 오후 8시30분부터 15분간 진행되며 한강공원 인근 어디서나 무료로 관람할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 한강의 밤이 빛으로 물든다. 서울시는 4월10일부터 6월5일까지 여의도·뚝섬·잠실 한강공원에서 '2026 한강 불빛 공연(드론 라이트 쇼)'을 선보인다고 7일 밝혔다.
올해 드론 라이트 쇼는 서울시 대표 봄 축제인 서울스프링페스티벌의 공식 프로그램으로 운영돼 드론 쇼와 함께 공연·체험·참여형 콘텐츠 등 다채로운 축제를 한 자리에서 즐길 수 있다.
상반기 공연 일정은 4월10일을 시작으로 4월25일, 5월5일, 5월16일, 6월5일 총 5회차로 진행된다. 5월5일 어린이날에는 드론 2000대를 활용한 특별 공연이 예정돼 있다. 하반기 공연은 9월부터 10월 중에 개최될 예정이다.
4월10일 여의도 한강공원 물빛무대에서 열리는 첫 공연은 방탄소년단과 라인프렌즈가 함께 탄생시킨 캐릭터 브랜드인 우주스타 BT21이 서울에 방문해 다양한 문화를 즐기는 'BT21 in Seoul' 테마로 꾸며진다. 공연은 4월19일까지 도심 일대에서 진행되는 'BTS 더 시티 아리랑 서울'과 함께 국내외 관광객의 관심이 집중될 것으로 기대된다.
4월25일에는 뚝섬한강공원에서 IPX의 라인프렌즈(LINE FRIENDS) 브라운(BROWN)과 샐리(SALLY), 조구만(JOGUMAN)이 각각의 스토리로 서울스프링페스티벌을 즐기는 여정이 드론퍼포먼스로 펼쳐져 색다른 즐거움을 선사한다.
이어 5월5일 어린이날에는 잠실한강공원에서 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 '스타워즈' 테마 특별 공연이 펼쳐진다. 공연 당일 현장에서는 스타워즈 특별 이벤트도 함께 진행돼 현장의 열기를 더한다. 이 밖에도 빛의 정원(5월16일), '쉬엄쉬엄 한강 3종 축제' 연계 공연(6월5일)이 뚝섬한강공원 일대에서 순차적으로 펼쳐진다.
드론 라이트 쇼는 오후 8시30분부터 15분간 진행되며, 본 공연 후에도 드론 300대를 활용한 미니 드론 쇼가 10분간 진행된다. 드론 라이트 쇼 전후로 현장 관람객을 위한 다양한 문화예술공연이 운영돼 관람객에게 다채로운 볼거리를 제공할 예정이다.
한강 상공에서 펼쳐지는 드론 라이트 쇼는 공원 인근 어디에서나 무료로 관람할 수 있다. 아울러 안전한 행사 진행을 위해 공연 당일 정오부터 오후 9시30분까지 한강공원 내 공공 와이파이 송출이 일시 중단된다.
서울시는 야외 공연 특성상 우천 등의 기상 상황에 따라 일정이 변동될 수 있으므로 방문 전 공식 누리집을 확인하고, 행사 당일 교통 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통 이용을 권장했다. 공연 종료 후에는 귀가 시간대 혼잡이 예상됨에 따라 안전한 이동을 위해 주변 지하철역을 분산 이용해 줄 것을 권장한다.
김명주 관광체육국장은 "한강 드론 라이트 쇼는 작년 한 해 28만 명이 관람한 서울의 밤을 대표하는 글로벌 콘텐츠로 자리 잡았다"며 "앞으로도 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠를 통해 서울을 머물수록 다시 찾고 싶은 매력적인 관광도시로 만들어 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com