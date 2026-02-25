전체기사 최신뉴스 GAM
'서울스프링페스티벌' 한강 전역서 4월10일 개막…K-문화 대축제

서울 한강공원서 26일간 대규모 축제
케이팝·드론쇼, 민간 협업 콘텐츠 다양

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 4월 10일부터 5월 5일까지 한강공원 전역에서 '2026 서울스프링페스티벌(Seoul Spring Festival, 구:서울스프링페스타)'를 개최한다고 25일 밝혔다.

올해는 행사 기간을 작년보다 크게 늘리며(7일→26일) 주요 무대를 한강으로 옮겼다. 여의도를 중심으로 뚝섬, 반포 등 다양한 지역에서 K-팝과 K-음악, K-푸드 등을 포함한 여러 콘텐츠를 제공하는 공연과 문화, 관광 연계를 통해 시민과 관광객이 직접 참여할 수 있는 차별화된 축제로 운영한다.

주요 프로그램으로는 '빅쇼(드론라이트쇼, 시그니쳐쇼, 원더쇼, 로드쇼)'와 한강버스를 타고 즐기는 '7 Spots, 7 Emotions', '트레저 헌트' 등이 있다.

서울스프링페스티벌 [포스터=서울시]

우선 4월 10일에는 축제의 시작을 알리는 '한강 드론라이트쇼'가 여의도 한강공원에서 진행되며, 이후 4월 25일(뚝섬)과 5월 5일(잠실)에는 특별 공연이 마련돼 시민과 관광객의 이목을 끌 예정이다.

이번 '시그니처쇼(SIGNATURE SHOW)'는 한강을 환상적인 공연 공간으로 탈바꿈시킨다. 관객은 거대한 회전목마에서 놀이와 레이저, 불꽃을 활용한 마법 같은 판타지 쇼를 체험할 수 있다.

시그니처쇼는 4월 10일부터 5월 5일까지 매일 열린다. 주간에는 시민과 관광객이 회전목마에 탑승해 한강과 서울의 경치를 즐길 수 있고, 주말 저녁에는 화려한 쇼를 관람할 수 있다.

'원더쇼'는 축제가 절정에 이르는 5월 3일, 여의도 한강공원에 설치된 수변 특설무대에서 진행돼 K-팝과 클래식, 국악, 무용 등 다양한 장르가 함께 어우러진 특별한 분위기를 선사할 예정이다.

서울시의 대표적인 예술단, 무용단, 국악관현악단 등이 참여하며, 시민이 직접 참여할 수 있는 특별무대 또한 계획되어 있다.

한강을 따라 5000명이 함께 걷는 특별한 행사인 '로드쇼(ROAD SHOW)'에서는 가족, 친구들과 함께 서울의 봄을 만끽할 수 있는 기회를 제공한다. 올해는 포켓몬코리아와 협력해 친숙한 캐릭터들이 참여하는 재미있는 걷기 행사로 진행된다.

한강에서 진행되는 이번 스프링페스티벌은 '한강버스'를 활용해 7개의 테마스팟에서 다양한 체험을 할 수 있다. 각 한강버스 선착장은 7개의 주제로 구성되며, 대형 클라이밍 월과 트램블린 등 체험형 놀이터 공간이 마련된다.

이와 함께 각 선착장별로 미션을 수행하면 스프링페스타 특별 기념품을 제공하는 '트레저 헌트'가 계획돼 있다. 축제 기간 동안 '한강버스 원데이 패스'가 발행된다. 이 패스를 이용하면 여의도와 반포, 뚝섬을 자유롭게 오가며 축제의 다양한 공간을 경험할 수 있다.

또 '차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제', '한강대학가요제', '서울서커스페스티벌' 등 서울스프링페스티벌과 연계된 다양한 봄 행사도 기다리고 있다. 축제의 세부 프로그램·참여 방법은 공식 누리집과 인스타그램을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.

서울시는 한강 곳곳을 시민과 민간이 참여하는 축제로 만들기 위해 패션, 뷰티, 엔터테인먼트, 스포츠 등 다양한 주제로 민간 협업 콘텐츠 신청을 받는다. '서울스프링페스티벌' 누리집에서 자세한 정보를 확인 할 수 있다.

김명주 관광체육국장은 "서울의 봄을 대표하는 서울스프링페스티벌이 올해는 한강을 기반으로 확장돼 더욱 많은 시민과 관광객을 맞이하게 된다"며 "축제에서만 체험할 수 있는 특별 프로그램을 통해 서울만의 바이브와 흥, 매력을 전 세계에 알릴 것"이라고 전했다. 

