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서울시, 사계절 내내 축제 도시 만든다…"경제 효과 5000억 달성"

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'365 축제도시 서울' 계획 발표
4대 축제 중심으로 접근성 강화

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 앞으로 서울에서 봄부터 겨울까지 사계절 동안 서울에서 축제가 열린다. 계절별로 색다른 축제를 통해 경제 파급 효과를 5000억원 달성할 계획이다.

서울시가 '365 축제도시 서울' 계획을 16일 발표했다. 한강을 축제 중심지로 조성하고 정보 접근성 강화 및 지역경제 활성화를 핵심 전략으로 한다.

2025 어텀페스티벌(거리예술축제) [사진=서울시]

앞서 서울시는 지난 2022년부터 계절별 특성을 살려 축제를 진행해 왔다. 서울스프링페스티벌을 시작으로 2023년 윈터페스티벌, 2024년 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제, 지난해는 어텀페스티벌을 매년 차례대로 운영했다. 그 결과 2022년 참여 인원이 8만명에 머물렀지만 지난해 1300만명으로 대폭 늘었다.

앞으로 서울시는 도심 중심의 축제 무대를 서울랜드마크인 한강까지 확대해 서울 전역으로 연결한다. 또 관람형 축제에 더해 시민과 관광객도 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠도 강화한다. 원하는 축제 정보를 빠르게 확인할 수 있는 통합정보제공 체계도 구축한다.

우선 서울스프링페스티벌(4월 10일~5월 5일)은 공연·문화·관광을 연계한 복합 축제로 확대 운영한다. 행사 기간을 기존 7일에서 26일로 대폭 늘리고, 주요 축제 무대를 여의도·뚝섬·반포한강공원 등 한강으로 옮긴다.

대표 프로그램 '빅쇼(원더쇼·시그니처쇼·로드쇼·드론라이트쇼)'를 중심으로 각종 문화예술공연이 마련된다. 개막일인 4월 10일 드론라이트쇼를 시작으로, 잠원한강공원에서 펼쳐지는 한강대학가요제, 노들섬에서 열리는 서울서커스페스티벌 등 다양한 봄 행사도 열린다.

수영·자전거·달리기를 기반으로 한 시민 참여형 여름 스포츠 축제 '쉬엄쉬엄 한강 3종 축제(6월 5일~7일)'는 올해부터 상급자·초급자'에 이어 '중급자'를 신설해 난이도를 세분화한다. 경기 외에도 휴식 및 체험프로그램도 추가한다.

2회를 맞은 '서울어텀페스티벌(9월 19일~11월 29일)'은 올해부터 축제 기간을 한 달가량 늘려 총 72일간 펼쳐진다. 이 기간 국제교류 등 민간·공공의 204개 공연예술 작품을 만나볼 수 있다. 특히 공연예술 창작 역사가 축적된 대학로를 중심 거점으로 삼아 예술성 있는 창작 공연을 집중 배치한다. 어텀페스티벌 기간에 세계불꽃축제 및 서울바비큐페스티벌, 서울미식주간 등 각종 축제도 연계된다.

2025 서울윈터페스티벌(광화문 마켓) [사진=서울시]

지난해 약 1100만명의 방문객을 기록한 '서울윈터페스티벌(12월 4일~2027년 1월 31일)은 한강, 광화문광장, 청계천, 서울광장, 보신각, DDP 등에서 펼쳐진다.

서울시는 연중 진행되는 시·구·민간 영역의 축제를 한눈에 살펴볼 수 있도록 '펀 서울' 누리집을 개편한다. 앞으로 AI 챗봇과 축제캘린더, 축제지도를 통해 원하는 정보를 쉽게 찾아볼 수 있다.

김태희 서울시 문화본부장은 "축제 활성화를 통해 올해 서울 방문 외국인 3000만명, 사계절 축제 방문객 6000만명, 경제 파급효과 5000억원 달성을 목표로 하고 있다"라며 "축제의 힘을 바탕으로 서울시 브랜드 인지도를 높여 글로벌 톱5 도시에 빠르게 안착할 것"이라고 했다.

100wins@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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