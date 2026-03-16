서울시, 사계절 내내 축제 도시 만든다…"경제 효과 5000억 달성"

'365 축제도시 서울' 계획 발표

4대 축제 중심으로 접근성 강화

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 앞으로 서울에서 봄부터 겨울까지 사계절 동안 서울에서 축제가 열린다. 계절별로 색다른 축제를 통해 경제 파급 효과를 5000억원 달성할 계획이다.

서울시가 '365 축제도시 서울' 계획을 16일 발표했다. 한강을 축제 중심지로 조성하고 정보 접근성 강화 및 지역경제 활성화를 핵심 전략으로 한다.

2025 어텀페스티벌(거리예술축제) [사진=서울시]

앞서 서울시는 지난 2022년부터 계절별 특성을 살려 축제를 진행해 왔다. 서울스프링페스티벌을 시작으로 2023년 윈터페스티벌, 2024년 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제, 지난해는 어텀페스티벌을 매년 차례대로 운영했다. 그 결과 2022년 참여 인원이 8만명에 머물렀지만 지난해 1300만명으로 대폭 늘었다.

앞으로 서울시는 도심 중심의 축제 무대를 서울랜드마크인 한강까지 확대해 서울 전역으로 연결한다. 또 관람형 축제에 더해 시민과 관광객도 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠도 강화한다. 원하는 축제 정보를 빠르게 확인할 수 있는 통합정보제공 체계도 구축한다.

우선 서울스프링페스티벌(4월 10일~5월 5일)은 공연·문화·관광을 연계한 복합 축제로 확대 운영한다. 행사 기간을 기존 7일에서 26일로 대폭 늘리고, 주요 축제 무대를 여의도·뚝섬·반포한강공원 등 한강으로 옮긴다.

대표 프로그램 '빅쇼(원더쇼·시그니처쇼·로드쇼·드론라이트쇼)'를 중심으로 각종 문화예술공연이 마련된다. 개막일인 4월 10일 드론라이트쇼를 시작으로, 잠원한강공원에서 펼쳐지는 한강대학가요제, 노들섬에서 열리는 서울서커스페스티벌 등 다양한 봄 행사도 열린다.

수영·자전거·달리기를 기반으로 한 시민 참여형 여름 스포츠 축제 '쉬엄쉬엄 한강 3종 축제(6월 5일~7일)'는 올해부터 상급자·초급자'에 이어 '중급자'를 신설해 난이도를 세분화한다. 경기 외에도 휴식 및 체험프로그램도 추가한다.

2회를 맞은 '서울어텀페스티벌(9월 19일~11월 29일)'은 올해부터 축제 기간을 한 달가량 늘려 총 72일간 펼쳐진다. 이 기간 국제교류 등 민간·공공의 204개 공연예술 작품을 만나볼 수 있다. 특히 공연예술 창작 역사가 축적된 대학로를 중심 거점으로 삼아 예술성 있는 창작 공연을 집중 배치한다. 어텀페스티벌 기간에 세계불꽃축제 및 서울바비큐페스티벌, 서울미식주간 등 각종 축제도 연계된다.

2025 서울윈터페스티벌(광화문 마켓) [사진=서울시]

지난해 약 1100만명의 방문객을 기록한 '서울윈터페스티벌(12월 4일~2027년 1월 31일)은 한강, 광화문광장, 청계천, 서울광장, 보신각, DDP 등에서 펼쳐진다.

서울시는 연중 진행되는 시·구·민간 영역의 축제를 한눈에 살펴볼 수 있도록 '펀 서울' 누리집을 개편한다. 앞으로 AI 챗봇과 축제캘린더, 축제지도를 통해 원하는 정보를 쉽게 찾아볼 수 있다.

김태희 서울시 문화본부장은 "축제 활성화를 통해 올해 서울 방문 외국인 3000만명, 사계절 축제 방문객 6000만명, 경제 파급효과 5000억원 달성을 목표로 하고 있다"라며 "축제의 힘을 바탕으로 서울시 브랜드 인지도를 높여 글로벌 톱5 도시에 빠르게 안착할 것"이라고 했다.

100wins@newspim.com