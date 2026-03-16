서울시, '빅데이터 활용 경진대회' 개최…총 상금 2000만원

창업·분석·시각화 대회 통합



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 올해부터 ▲공공데이터 활용 창업경진대회 ▲빅데이터캠퍼스 공모전 ▲데이터 허브 시각화 경진대회를 통합한 '서울시 빅데이터 활용 경진대회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

그간 분산 운영되던 데이터 공모사업을 하나의 플랫폼으로 묶어 시민과 기업의 데이터 활용 참여를 확대하겠다는 구상이다.

[사진=서울시]

이번 경진대회는 창업, 분석, 시각화 3개 부문으로 진행된다.

창업 부문은 아이디어 기획과 제품·서비스 개발 분야로 나뉜다. 열린데이터광장의 공공데이터 1건 이상과 생성형 AI, 음성인식(STT) 등 AI 기술 활용을 필수 조건으로 하며, 제품·서비스 개발 분야는 실제 작동 가능한 시제품(프로토타입)을 제출하면 된다.

분석 부문은 카드 매출, 유동 인구 등 빅데이터캠퍼스의 민·관 데이터를 활용해 사회문제 해결 또는 비즈니스 모델 발굴을 위한 분석을 수행한다. 참가자는 빅데이터캠퍼스를 방문해 데이터를 활용하며 지정 데이터군 최소 1종 이상을 포함해야 한다.

시각화 부문은 서울 데이터 허브 데이터를 활용해 대시보드 또는 인포그래픽 형태의 시각화 결과물을 제작하고 이를 활용한 정책 또는 서비스 활용 방안을 제시해야 한다.

참가 접수는 3월 16일부터 5월 13일까지 열린데이터광장 누리집에서 진행된다. 서울시는 서류 심사와 전문가 평가를 거쳐 6월 초 22개 팀을 선정하고, 7월 6일 서울시청에서 열리는 본선 경연을 통해 최종 수상팀을 가릴 예정이다.

이번 대회에서는 총 22개팀에 2350만원 규모의 상금과 상훈이 주어진다. 수상팀에는 서울시장상을 비롯해 한국장학재단이사장상, 숙명여대 빅데이터혁신융합사업단장상 등이 수여된다. 수상팀에는 창업공간 입주 지원, 범정부 공공데이터 창업경진대회 본선 진출 기회, 투자 연계 프로그램 등 후속 지원도 제공된다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "데이터 활용 아이디어가 정책과 창업으로 이어지는 구조를 만들기 위한 시도"라며 "시민이 참여하는 데이터 혁신 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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