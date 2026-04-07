부산시, 중대시민재해 예방 점검 강화…415개 시설 실질 점검 착수

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 4월부터 시 소관 시설 415곳을 대상으로 중대시민재해 의무이행 점검을 강화했다.
- 실·국·본부장의 현장 직접 점검과 이중 점검체계를 운영하며 미흡 시설에는 맞춤형 컨설팅을 제공한다.
- 소규모 고위험시설 위험성 평가와 계절별 기획 점검으로 관리 사각지대를 줄인다.
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현장 컨설팅으로 안전 관리 실효성 확보
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 중대시민재해 예방을 위해 4월부터 시 소관 시설 415곳을 대상으로 상반기 의무이행 점검을 강화한다고 7일 밝혔다.
단순 서류심사를 넘어 현장의 안전·보건관리체계가 제대로 작동하는지 실질 점검에 나선다.
시는 지난 1월 '2026년 중대시민재해 예방 종합계획'을 마련하고, 직원 교육과 자체점검, 서면점검·컨설팅, 현장점검 등 3단계 점검 환류체계를 가동 중이다. 이번 점검은 이 체계를 중심으로 실효성을 높이는 데 초점이 맞춰졌다.
실·국·본부장이 반기 1회 직접 현장을 점검하고, 별도의 이행 확인 절차를 병행하는 이중 점검체계를 운영한다. 추진이 미흡하거나 실무상 대응이 어려운 시설에는 시 전담팀이 현장을 직접 찾아맞춤형 컨설팅을 실시한다.
법적 점검대상에서 제외된 소규모 고위험시설도 따로 선정해 전문기관의 '위험성 평가'를 진행한다. 이를 통해 유해·위험요인을 사전에 파악하고 시설별 개선대책을 마련해 관리 사각지대를 줄인다는 구상이다.
시는 계절적 위험요소나 시설 특성을 고려한 기획·테마 점검도 연중 이어간다. 해빙기 취약시설, 노유자 이용시설 등 사고 위험이 높은 분야 중심으로 순회 점검을 진행하고, 확인된 위험요인은 즉시 보수·보강한다.
현장 중심의 행정 지원 강화를 위해 중대시민재해 예방 의무이행 지침을 현실화 지침으로 전면 개편했다. 지난달에는 시와 산하기관 담당자 184명을 대상으로 역량강화 교육을 실시하고 전광판·누리집 등을 통한 시민 대상 안전 홍보도 추진하고 있다.
박형준 시장은 "중대시민재해 예방의 핵심은 사고 이후의 대응이 아니라 현장에서 위험 요인을 미리 찾아 바로 개선하는 것"이라며 "현장 컨설팅과 책임점검 체계를 통해 실무자의 부담은 줄이고 안전의 실효성은 높여 시민이 안심하는 부산을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com