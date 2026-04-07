엄지성, PK 유도 웃다가 PK 내줘 울어...스완지 2-2 비겨

AI 핵심 요약beta
- 엄지성이 7일 챔피언십 41라운드에서 페널티킥 유도로 역전골을 이끌었다.
- 후반 수비 과정에서 파울로 페널티킥을 내줘 동점골을 허용했다.
- 스완지시티는 2-2 무승부를 거두며 리그 15위에 머물렀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엄지성(스완지시티)이 천당과 지옥을 오갔다. 페널티킥을 얻어내며 역전을 이끌었다가 페널티킥을 내주며 승리를 놓쳤다.
엄지성은 7일(한국시간) 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 열린 미들즈브러와의 2025-2026 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 41라운드 홈 경기에 선발 출전했고, 소속팀은 2-2로 비겼다.
스완지시티는 전반 12분 미들즈브러 알렉스 방구라에게 왼발 선제골을 허용했지만, 8분 뒤 리엄 컬렌이 얻어낸 페널티킥을 잔 비포트니크가 성공시키며 균형을 맞췄다.
팽팽하던 흐름을 깬 건 엄지성이었다. 전반 추가시간 후방 침투 패스를 받은 엄지성이 골지역 왼쪽을 파고들었다. 다급하게 달려 나온 골키퍼 솔로몬 브린의 손에 걸려 넘어졌고, 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 비포트니크가 이를 다시 성공시키며 스완지시티는 2-1로 역전했다.
후반 29분 엄지성은 수비 과정에서 캘럼 브리튼과 엉켜 넘어졌다. 주심의 휘슬이 울렸고, 엄지성의 파울과 함께 페널티킥이 선언됐다. 엄지성은 억울해했다. 느린 화면상 접촉이 모호해 보였으나 판정은 번복되지 않았다.
키커로 나선 토미 콘웨이가 득점하며 경기는 2-2 원점이 됐고, 엄지성은 풀타임을 소화하며 재역전을 노렸으나 끝내 공격포인트를 추가하지 못했다.
무승부를 기록한 스완지시티는 최근 4경기째(2무 2패) 승리를 신고하지 못하며 리그 15위(승점 54)에 머물렀다. 적지에서 승점 1을 챙긴 미들즈브러는 3위(승점 72)로 뛰어올랐다.
psoq1337@newspim.com