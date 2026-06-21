경북도, 내달 10일 해수욕장 개장 앞두고 안전관리 실태 점검

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 19일 연안 4개 시군과 합동으로 해수욕장 안전관리 회의를 열었다.
- 도는 시설·장비·인력 등 안전관리 준비상황을 점검하고 해경·소방 등과 협력체계를 구축하기로 했다.
- 7월 10일 경주권 4곳을 시작으로 도내 24개 해수욕장이 개장하며, 해파리 차단과 바가지요금 근절 대책도 추진한다.
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레포츠 체험·축제 연계...바가지 요금 근절대책도 병행 추진
[울진·영덕·포항·경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 내달 10일 도내 24개 해수욕장 일제 개장을 앞두고 경북도가 해수욕장 안전관리 실태를 점검했다.
21일 경북도에 따르면 도는 지난 19일 동부 청사에서 동해 연안 4개 시군과 경북소방본부, 보건환경연구원, 해양경찰서 등 유관 기관 관계자들이 참석하는 '여름철 해수욕장 안전관리 회의'를 개최했다.
이날 회의에서 경북도는 해수욕장 개장에 대비한 시설 점검, 안전 장비 확보, 안전관리 요원 배치 등 준비 사항을 점검하고, 안전사고 예방을 위한 소방본부, 포항·울진 해양경찰서 등 유관 기관 협력 체계 구축 방안을 논의했다.
또 경북도는 해수욕장 개장 전에 관계 기관 합동으로 해수욕장 편의시설, 안전시설과 해파리 방지망 설치 등 피서객 안전 관리를 위한 준비 상황을 점검할 계획이다.
오는 7월 10일, 경주권 4개 해수욕장 개장을 시작으로 이튿날인 11일, 포항 8곳, 영덕 7곳, 울진 5곳 등 20개 해수욕장이 일제 개장해 8월 23일까지 38~44일간 운영한다.
경북도와 연안 4개 시군은 해파리 출현과 이에 따른 해파리 쏘임 피해 예방 위해 해파리 유입 차단 그물망 설치, 수거 인력 확대 등 관련 예산을 지난해보다 대폭 증액하고 총력 대응한다는 계획이다.
경북도는 또 단순한 물놀이를 넘어 청정 동해안의 매력을 극대화할 수 있는 다채로운 해양 레포츠 체험 행사와 지역 축제를 연계하고 백사장 정비 등 이용객 편의를 높이는 한편, 바가지요금 근절을 위한 대책도 병행 추진한다.
문성준 경북도 해양수산국장은 "해수욕장 운영에서 최우선이자 타협할 수 없는 가치는 '이용객의 안전'"이라며 "이른 폭염과 유해 해양생물 출몰 등 위험 요인이 다양해진 만큼 도내 연안 시군 및 해경, 소방 등 유관 기관과 협업 체계를 구축해 인명 사고가 발생하지 않도록 철저히 대비하겠다"고 했다.
nulcheon@newspim.com