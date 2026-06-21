LG전자, 국내 최대 용량 세탁건조기 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 21일 국내 최대 용량 복합 세탁건조기 2종을 출시했다.
- 신제품은 AI DD모터·AI 타임센싱 등 적용해 에너지효율 1등급을 확보했다.
- 워시타워·워시콤보는 대용량·단축코스·케어서비스와 다양한 색상에 509만~519만원대다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG전자가 이달 중 국내 최대 용량의 복합형 세탁건조기 신제품 2종을 출시한다.
워시타워는 세탁과 건조 용량이 모두 25kg이고 워시콤보는 세탁 25kg·건조 21kg 용량이다. 두 제품 모두 겨울 이불 같은 무거운 빨래를 한 번에 처리할 수 있다.
신제품에는 LG전자의 핵심 기술인 AI DD 모터가 탑재됐다. 이 모터는 세탁물의 재질과 오염도, 세탁량 등에 따라 6가지 모션 중 최적의 방식으로 세탁과 건조를 수행한다. 국내 최대 용량임에도 에너지효율 1등급을 획득해 전기요금 부담을 낮췄다.
워시콤보에는 사용 편의성을 높이는 AI 기능들이 탑재됐다. 세탁량을 파악해 3초 만에 코스별 예상 시간을 알려주는 'AI 타임센싱'과 사용 패턴을 학습해 정확한 건조 시간을 안내하는 'AI 시간안내' 기능을 제공한다.
'소량급속코스'를 선택하면 3kg 기준으로 약 64분 만에 세탁부터 건조까지 완료되며 기존 제품 99분 대비 30% 이상 단축된다.
LG전자는 구독 및 케어서비스도 업그레이드했다. 직수고압세척 서비스는 드럼 내외부를 깨끗하게 세척한 뒤 UV로 케어하고 내시경 장비로 상태를 점검해준다. 전문가가 세탁조와 세제함, 고무패킹 부분을 스팀으로 세척해주는 서비스도 제공한다.
신제품은 색상 옵션도 다양하다. 워시타워는 럭스 실버, 스틸 블랙, 토프, 아몬드, 베이지, 그린, 네이비, 크림 그레이 등 7가지, 워시콤보는 럭스 실버, 스틸 블랙, 토프, 스페이스 블랙 등 4가지다. 출하가는 사양에 따라 509만 원~519만 원이다.
손창우 LG전자 HS사업본부 리빙솔루션사업부장은 "핵심 기술인 AI DD모터를 비롯한 차별화된 AI 기능과 국내 최대 용량 경쟁력을 앞세워 복합형 세탁건조기 시장을 지속 리드해 나갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com