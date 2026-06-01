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LG전자, 넷플릭스와 TV·OTT 결합 구독 상품 출시

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  • LG전자가 1일 넷플릭스와 함께 TV·OTT 결합 구독상품을 출시했다
  • 엘지넷플팩은 LG TV 구독과 넷플릭스를 묶어 합리적 가격의 올인원 엔터테인먼트를 제공한다
  • 6월 한달 대형 프리미엄 TV 4종 대상 론칭 프로모션과 추가 할인 혜택을 진행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

TV 구독료·스트리밍 요금 합쳐 개별 구독보다 저렴

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스와의 협업을 통해 신규 구독 상품을 출시하고 가전 구독 시장 영토 확장에 나선다. 회사는 개별 가입 대비 가격 경쟁력을 높인 올인원 상품을 전국 거점 매장에 선제적으로 도입하고, 대화면 프리미엄 라인업 중심의 초기 프로모션을 전개해 초기 가입자 확보를 가속화한다는 방침이다.

LG전자는 새로운 구독 결합 상품인 '엘지넷플팩'을 넷플릭스와 공동 출시했다고 1일 밝혔다. 해당 상품은 LG전자의 TV 구독과 넷플릭스 OTT 서비스 구독을 결합해 개별 구독 계약 시보다 합리적인 가격대에 제공하는 엔터테인먼트 올인원 상품이다.

엘지넷플팩 출시 이미지. [사진=LG전자]

엘지넷플팩은 4K UHD 고화질 콘텐츠 대응이 가능한 OLED TV를 비롯해 구독이 가능한 LG TV 전 모델을 대상으로 운영된다. 월 구독료는 소비자가 선택하는 TV 모델과 3~6년의 구독 기간, 스탠다드 및 프리미엄으로 구성된 OTT 요금제 등 세부 계약 조건에 따라 차등 적용된다. 기존 넷플릭스 회원이 가입할 경우 가입 익월부터 가전구독 월 요금으로 통합 청구·결제된다.

소비자들은 이달 1일부터 백화점을 포함한 전국 459개 LG전자 베스트샵 매장에서 가입할 수 있다. 사측은 향후 공식 온라인몰 및 오프라인 가전양판점 등으로 판매 채널을 순차적으로 확대할 예정이다. 아울러 가입 활성화를 위해 전국 매니저 세일즈 교육을 실시하고, 이달부터 론칭 캠페인 '요즘 넷플 보는 법 다 엘지?' 등 적극적인 대고객 커뮤니케이션 활동을 병행한다.

출시를 기념해 6월 한 달간은 TV 단독 구독 시보다 저렴한 수준의 론칭 프로모션을 진행한다. 대상 제품은 대화면 프리미엄 라인업인 83·77인치 OLED TV(OLED83C6SNA, OLED77C6SNA)와 86·75인치 MRGB TV(86MRGB86BKA, 75MRGB96BKA) 등 4개 모델이다. 해당 기간 가입 시 시점부터 6개월 동안 추가 할인된 월 구독료 혜택을 받을 수 있다.

오승진 LG전자 한국MS마케팅담당(상무)은 "세계적인 엔터테인먼트 플랫폼과 함께, 고객들이 보다 손쉽게 프리미엄 거실 극장을 구현할 수 있는 결합 상품을 선보이게 되어 뜻깊다"며 "이전에 볼 수 없던 디바이스와 콘텐츠의 결합 형태를 제시함으로써 구독 시장의 새로운 가능성을 열 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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