'삼전닉스' 반도체 계약학과 입결, 서울대 자연계 앞질렀다

AI 핵심 요약beta
- 종로학원이 21일 반도체 계약학과 정시 합격점 분석을 발표했다
- 반도체 계약학과 평균 백분위 96.2점으로 서울대 자연계 95.8점을 웃돌았다
- 한양대 반도체공학과는 98점으로 지방권 의대 평균보다 0.8점 높았다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 반도체 업황 호조와 대기업 취업 보장 효과가 맞물리면서 반도체 계약학과의 선호도가 크게 높아지고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 운영하는 주요 반도체 계약학과의 정시 합격 점수가 서울대 자연계열을 앞지른 것으로 나타났다.
21일 종로학원이 대입정보포털 '어디가'에 공개된 2026학년도 정시 합격 점수를 분석한 결과, 반도체 계약학과 5곳의 평균 합격 백분위는 96.2점으로 집계됐다. 이는 서울대 자연계열 평균 95.8점보다 0.4점 높은 수준이다.
분석 기준은 국어·수학·탐구영역 백분위 평균이며, 최종 등록자 중 상위 70% 컷을 기준으로 했다.
계약 기업별로는 SK하이닉스와 계약한 3개 학과의 평균 백분위가 96.7점으로 가장 높았다. 삼성전자와 계약한 2개 학과 평균은 95.5점이었다.
학교별로는 SK하이닉스와 계약한 한양대 반도체공학과가 98점으로 가장 높았다. 이어 고려대 반도체공학과 97점, 성균관대 반도체시스템공학과 96점, 서강대 시스템반도체공학과와 연세대 시스템반도체공학과가 각각 95점을 기록했다.
의대와의 격차도 크지 않았다. 2026학년도 전국 38개 의대 정시 합격 점수는 경인권 99.0점, 서울권 98.8점, 지방권 97.2점이었다. 한양대 반도체공학과는 지방권 의대보다 0.8점 높았다.
종로학원은 반도체 계약학과에 대한 수험생 관심이 커지고 있는 데다 지역의사제 도입에 따른 의대 모집 정원 변화까지 맞물리면서 향후 합격 점수 변동성이 커질 수 있다고 전망했다.
chanw@newspim.com