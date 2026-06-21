르노코리아, AI 오케스트레이터 공개

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 21일 넥스트라이즈 2026에서 미래 모빌리티 기술을 공개했다
- AI 통합 에이전트 'AI 오케스트레이터'와 파트너사의 차세대 모빌리티·내비게이션 기술을 선보였다
- 르노그룹은 오픈 이노베이션과 스타트업 협업으로 혁신 주기를 단축하고 창업기업 기술 고도화를 지원하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 지난 18~19일 서울 코엑스에서 열린 '넥스트라이즈 2026'에 참여해 미래 모빌리티 기술을 선보였다고 21일 밝혔다.
르노코리아는 국내 연구진이 개발 중인 AI 통합 에이전트 'AI 오케스트레이터'의 베타버전을 공개했다. 이 기술은 차량의 다양한 기능을 통합해 운전자에게 맞춤형 서비스를 제공한다. 운전자별 선호하는 시트 위치, 차내 온도, 드라이빙 모드 등을 음성으로 저장·설정할 수 있으며, 운전자의 스마트폰 일정에 맞춰 추천 목적지를 제안한다. 운전자가 "친구가 큰 짐을 가지고 차로 오고 있어"라고 말하면 자동으로 트렁크를 열고 시트 위치를 조정한다.
카카오모빌리티는 그랑 콜레오스에 자사 기술을 적용한 '차세대 모빌리티 콘셉트카'를 선보였다. 차량의 파노라마 스크린을 통해 카카오 T 택시기사 앱을 이용할 수 있도록 했다. 티맵모빌리티는 '차세대 3D 내비게이션 콘셉트'를 처음 시연했으며, 2027년 상용화를 목표로 하고 있다. 스매시랩스와 발레오는 필랑트에서 서비스 중인 AI 생성 음악 기반 리듬 게임과 확장 현실 게임을 체험할 수 있도록 했다.
르노그룹 니콜라 샹프티에 혁신담당 부사장은 컨퍼런스에서 르노그룹의 '퓨처레디' 전략 아래 오픈 이노베이션을 추진하고 있다고 설명했다. 도로 안전을 위한 지능형 주행 기술과 차량-운전자 연결 커넥티비티 서비스를 개발 중이며, 르노의 기술력과 외부 파트너의 혁신 역량을 결합해 혁신 주기를 2년 이내로 단축할 계획이라고 밝혔다.
르노코리아는 19일 창업진흥원과 '글로벌 기업 협업 프로그램(AroundX) 운영을 위한 업무협약'을 체결했다. 양 기관은 창업기업의 제품·서비스 개발 및 기술고도화를 지원하기 위해 기술 검토와 적용가능성 검토 등을 진행할 예정이다.
y2kid@newspim.com