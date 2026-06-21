이언주 "집권당 1년인데 아직도 야당 착각...주류 되려면 인내심 필요"

AI 핵심 요약beta
- 이언주 더불어민주당 의원은 20일 차기 지도부가 여당 책임을 다해야 총선을 치를 만하다고 말했다.
- 이 의원은 집권 1년에도 야당 행세를 한다며 여당다운 책임을 다할 지도부가 필요하다고 주장했다.
- 이 의원은 집권당 프리미엄은 공짜가 아니라며 인내와 신뢰로 진정한 주류가 돼야 한다고 강조했다.
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안그러면 어림 없을 것...프리미엄 공짜 아냐
[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이언주 더불어민주당 의원은 "여당으로서의 책임을 다할 지도부가 들어서야 다음 총선을 해볼 만할 것이다. 그래야 국민들이 우리에게 표를 줄 것이다. 안 그러면 어림도 없을 것"이라고 말했다. 이재명 대통령의 여당 역할론에 힘을 실은 것으로 보인다.
이 의원은 지난 20일 사회관계망서비스(SNS)에 "집권 여당이 된 지 벌써 1년이다. 아직도 야당인 줄 알면 되겠느냐"며 "이번 전대에서 선출될 신임 지도부는 국민에게도, 대통령과 정부에도, 국회의 야당 국힘에도, 정말 '여당다운 책임'을 다할 수 있는 지도부가 필요하다"고 했다.
이 의원은 "우리 지지층에게도 우리가 여당이 되었음을 설명하고, 우리에게 국가에 대해 어떤 책임이 주어진 것인지, 우리가 경제·외교 등에 대해 뭘 해야 하고 야당을 뭘 설득해야 하는지 등을 설명하고 함께 비전을 공유할 수 있어야 한다"고 지적했다.
이 의원은 "내란을 일으키기 전의 윤석열 정부와 국민의힘을 떠올려 보라. 이제 자리가 바뀌었는데 아직도 윤석열이 그대로 있고 자신이 그 윤석열을 때려눕히던 정의로운 야당 투사인 줄 착각하며 소리높이는 자가 있다면 그런 자가 집권 여당의 지도부로서 야당 위에 군림하며 소리치는 장면을 떠올려 보라. 국민들이 어찌 볼 것인지"라고 반문했다.
이 의원은 "집권당이 갖는 프리미엄은 공짜가 아니다. 진정한 주류가 되려면 인내심과 신뢰가 필요하다"고 강조했다.
leejc@newspim.com