소상공인 10명 중 9명 "최저임금 부담"…고용 유지 불안 확산

AI 핵심 요약beta
- 소상공인연합회가 21일 최저임금 인상에 따른 소상공인 영향 조사 결과를 발표했다
- 소상공인 87%가 최저임금이 부담이라 답했고 매출 감소와 물가상승에도 가격 인상은 어렵다고 했다
- 인건비 부담으로 고용 축소와 자동화 검토가 늘고 대표자 근로시간이 증가하자 업종별 차등 최저임금 등 대책을 요구했다
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매출 악화·물가 상승 겹쳐 가격 인상도 어려운 상황
인건비 대응책으로 고용 축소·무인화 검토 비중 높아
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고물가와 고금리, 내수 침체가 이어지면서 소상공인들의 인건비 부담이 커지고 있다. 최저임금 부담이 고용 축소와 자동화 검토로 이어지고, 직원 감소분을 사업주가 직접 메우는 현상도 나타나고 있다.
소상공인연합회는 지난 5월 전국 소상공인 700명을 대상으로 실시한 '최저임금 인상 관련 소상공인 영향 실태조사' 결과를 21일 공개했다.
조사 결과 응답자의 87%는 현재 최저임금 수준에 대해 부담이 크다고 답했다. 업종별로는 커피전문점과 제조업, 이·미용업에서 부담이 큰 것으로 나타났다.
체감 경기 악화도 확인됐다. 응답자의 67.0%는 지난해보다 매출이 줄었다고 답했으며, 매출 악화 원인으로는 경기 침체에 따른 소비 감소가 58.2%로 가장 많았다.
비용 부담을 가격에 반영하기도 어려운 상황이다. 응답자의 59.9%는 물가 상승을 체감한다고 답했지만, 76.0%는 가격 인상이 사실상 어렵다고 봤다.
인건비 부담은 고용에도 영향을 미쳤다. 소상공인 사업장의 정규직 종사자 수는 2024년부터 2026년까지 연평균 5.9% 감소한 것으로 조사됐다. 반면 대표자의 주당 근로시간은 늘어 직원 감소분을 사업주가 직접 메우는 흐름이 나타났다.
인건비 증가 대응 방안으로는 고용 축소 및 신규 채용 중단이 38.4%로 가장 많았고, 무인화·자동화 도입 검토가 32.9%로 뒤를 이었다.
송치영 소상공인연합회장은 "소상공인들은 경기 침체로 인한 소비 위축 속에서 1만원이 넘는 인건비 부담까지 떠안고 있다"며 "소상공인의 생존과 고용 회복을 위해 업종별 최저임금 구분 적용과 일자리안정자금 신설 등 정책적 보완이 필요하다"고 말했다.
chanw@newspim.com