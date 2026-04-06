경기아트센터 '예술인 기회소득 확산사업' 참여 예술인 공모

"지역 곳곳에서 예술이 살아 움직이는 '기회의 경기'를 만들어갈 계획"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 경기도와 함께 '2026년 예술인 기회소득 확산사업'을 추진하고, 오는 7일부터 참여 예술인(단체) 공개 모집을 시작한다고 6일 밝혔다.

2025 기회소득 예술인 상설무대. [사진=경기아트센터]

공모는 경기도와 함께 추진하는 공연 프로그램 'ON STAGE: 경기'에 참여할 예술인을 선발하기 위한 것으로, 2023년부터 2025년까지 경기도 예술인 기회소득 지원금을 받은 예술인을 대상으로 진행된다. 개인과 단체 모두 신청할 수 있으며, 총 100팀 내외를 선발할 예정이다.

'기회, 예술이 되다. 문화, 일상이 되다'라는 슬로건 아래, 'ON STAGE: 경기'는 예술인의 창작과 활동이 공연으로 이어지고, 그 결과가 도민의 일상 속 문화 경험으로 확장되도록 마련된 공연 프로그램이다. 경기아트센터 야외극장을 비롯해 도내 공공시설 등 다양한 공간에서 선정된 예술인들의 공연이 진행된다.

공연은 6월부터 11월까지 총 20회 내외로 진행되며, 회차별로 여러 팀이 함께 무대에 오른다. 다양한 장르의 공연을 한 자리에서 선보여 관객 접근성을 높이고, 지역 곳곳에서 보다 쉽게 공연을 접할 수 있도록 구성했다.

참여 예술인은 거주지와 관계없이 경기도 전역에서 공연에 참여하게 된다. 공모는 공연 장르 제한 없이 지원이 가능하며, 실내·외 환경에서 진행할 수 있는 15~20분 내외 무대 공연 프로그램을 갖춰야 한다. 관객과의 소통이 가능한 구성과 함께 공연의 완성도와 실행 가능성 등이 주요 평가 기준으로 반영된다.

출연료는 1회 공연 기준 기회소득 예술인 1인에게 70만 원이 지급되며, 참여 인원에 따라 추가 금액이 더해져 최대 140만 원까지 지원된다.

접수는 4월 7일 오전 10시부터 21일 오후 5시까지 온라인으로 진행되며, 경기아트센터 채용 사이트(인크루트)를 통해 신청할 수 있다. 신청자는 공연계획서와 활동 소개, 증빙자료, 공연 영상 등을 제출해야 하며, 이후 자격 검토와 심사를 거쳐 5월 중 최종 선정 결과가 발표될 예정이다.

이번 사업은 단순 공연 지원을 넘어 방송 및 온라인 매체를 활용한 홍보를 병행해 예술인의 활동을 확산하는 구조로 운영된다. 라디오 광고, 온라인 홍보, 현장 홍보물 등을 통해 공연과 예술인의 인지도를 함께 높일 계획이다. 또한 경기도 및 유관기관과의 협력을 통해 다양한 공연 장소를 발굴하고, 지역 기반 문화향유 기회를 확대해 나갈 예정이다.

경기아트센터 관계자는 "예술인 기회소득이 단순한 지원을 넘어 실제 무대 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 사업"이라며 "예술인에게는 지속 가능한 창작 기반을, 도민에게는 일상 속 문화예술 향유 기회를 제공하는 데 의미가 있다"고 밝혔다. 이어 "공연을 통해 지역 곳곳에서 예술이 살아 움직이는 '기회의 경기'를 만들어갈 계획"이라고 덧붙였다.

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