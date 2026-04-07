서울시, 학교·가정 밖 청소년에 2.3억 지원…'서울미래꿈터장학금' 신설

AI 핵심 요약beta
- 서울미래인재재단이 7일 비인가 대안학교 재학생과 가정 밖 청소년 112명에게 2억3600만원의 장학금을 지원한다고 밝혔다.
- 학교 밖 청소년 100명에게 연 200만원, 가정 밖 청소년 12명에게 연 300만원을 지급하며 AI와 경제 교육도 함께 제공한다.
- 지원 신청은 7일부터 21일까지 재단 누리집을 통해 소속 학교나 기관에서 온라인으로 접수할 수 있다.
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112명 선발해 연 200만~300만원 장학금 지원
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울미래인재재단은 비인가 대안학교 재학생과 가정 밖 청소년 총 112명을 선발헤 총 2억3600만원 규모의 학업 장려금을 지원할 계획이라고 7일 밝혔다.
기존 재단은 서울 소재 비인가 대안학교 재학생을 대상으로 '서울꿈길장학금'을 지원해 왔다. 앞으로 서울꿈길장학금 지원 대상을 확대하고 유형을 세분화해 서울미래꿈터장학금을 지급한다.
학교 밖 청소년 지원 유형은 서울 소재 비인가대안학교 47개교의 중·고 교육과정에 재학 중인 청소년 100명을 선발해 장학금 연 200만원을 지급한다. 가정 밖 청소년 지원유형은 서울 소재 중장기 청소년쉼터·자립지원관에 소속된 청소년 12명을 선발, 학업 장려와 자립 생활 지원을 위해 연 300만원의 장학금을 준다.
또 재단은 AI 기초역량 강화를 위한 교육과 자립 생활을 위한 경제 교육을 함께 제공한다. 지원 대상은 서울 소재 비인가 대안학교 중·고 교육과정 재학 청소년과 중장기 청소년쉼터·자립지원관에 소속된 청소년 중 기초생활수급자·법정차상위계층 또는 기관장 추천을 받은 학생이다.
서울미래꿈터장학금은 7일 오전 10시~21일 오후 4시까지 재단 누리집에서 소속 학교 또는 기관에서 온라인으로 접수할 수 있다.
남성욱 서울미래인재재단 이사장은 "재단이 종합 인재 양성 기관으로 거듭나면서 학교 밖 청소년뿐 아니라 가정 밖 청소년의 학업은 물론 자립까지 아우르는 방향으로 확대했다"며 "경제적 지원과 함께 AI·경제 교육 등 역량 강화 프로그램도 운영해 청소년들이 스스로 미래를 준비할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com