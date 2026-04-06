전남도, 농업용 면세유 등 민생현안 추경 반영 건의

"현장 어려움 해소·행정통합 준비 시급"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 정부의 2026년 제1회 추가경정예산에 농업용 면세유 안정화와 지역 핵심 민생사업 반영을 요청했다.

강위원 전남도 경제부지사는 6일 국회를 방문해 진성준 국회 예산결산특별위원장과 안도걸·조계원 민주당 예결위원 등을 잇따라 만나 전남도의 주요 현안사업 지원을 건의했다고 밝혔다.

강위원 부지사 예결위원장 면담. [사진=전남도] 2026.04.06 ej7648@newspim.com

도는 이날 면담에서 ▲전남·광주 행정통합 비용 573억 원 ▲농업용 면세유 가격안정 98억 원 ▲중동사태 관련 연안여객선 유류비 지원 35억 원 ▲광양항 항만물류 비상대응 174억 원 ▲수산식품 수출단지 조성 30억 원 등 5개 사업을 추경에 반영해달라고 요청했다.

강 부지사는 "중동사태 장기화와 국제유가 상승으로 농업·해운·항만물류 등 지역산업 부담이 커졌다"며 "추경이 현장 애로 해소와 도민 생활 안정에 실질적 도움이 돼야 한다"고 강조했다.

또한 봄철 영농기를 맞아 농기계용 경유 수요가 늘어 면세유 지원 확대가 시급하다는 점을 설명하고, 광역통합 1호 모델인 전남·광주 행정통합의 원활한 추진을 위해 관련 예산의 필요성을 재차 피력했다.

그는 "이번 추경은 시급한 민생 현안과 산업 현장의 어려움을 해결할 중요한 계기"라며 "전남 핵심사업이 최대한 반영되도록 끝까지 노력하겠다"고 말했다.

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