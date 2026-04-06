평택시, 월별 점검 통해 세외수입 징수율 강화…부서간 정보 공유

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 세외수입 체납액 해소를 위해 상반기 집중정리에 나선다.

6일 시에 따르면 체납액에 대해 단순 독촉 중심에서 벗어나 체납자별 맞춤 관리와 부서 간 협업을 강화해 실질적인 징수 성과를 끌어올릴 예정이다.

평택시청 청사[사진=평택시]

이에 따라 시는 4월부터 6월까지를 '상반기 세외수입 체납액 특별징수 기간'으로 정하고 고액·상습체납자를 중심으로 체계적인 징수 활동을 추진한다.

특히 시는 체납자 유형별로 관리 방식을 달리하기로 하고 납부 여력이 있는 체납자에 대해서는 압류 등 강력한 체납처분을, 징수가 어려운 경우에는 정리보류와 사후관리를 병행하기로 했다.

아울러 '체납자 관리대장'을 활용해 월별 점검을 추진하기로 했다. 이를 위해 시는 각 부서에 체납자별 관리대장을 배부해 압류 현황, 납부 능력, 징수 가능 여부, 정리 계획 등을 종합적으로 관리할 예정이다.

또한 단순 독촉이 아닌 데이터 기반 분석으로 징수 가능성이 높은 대상자를 선별하고 행정력을 집중 투입해 체납 해소의 실효성을 높인다는 계획이다.

시 관계자는 "고액·상습 체납은 조세 형평성을 저해하는 문제"라며 "체납자별 관리와 부서 협업을 통해 징수 가능한 대상에 행정력을 집중함으로써 실질적인 체납 해소 성과를 거두겠다"고 말했다.

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