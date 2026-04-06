국정원 "北 리호남, 2019년 필리핀 쌍방울 방북비용 장소 없었다는 점 확인"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국가정보원은 6일 '쌍방울 대북 송금 사건'과 관련해 북한 대남 공작원 리호남이 2019년 7월 김성태 전 쌍방울 회장으로부터 이재명 당시 경기지사의 방북 비용을 전달받은 장소로 공소사실에 기재된 '필리핀 아태 평화·번영 국제대회'에 실제로는 참석하지 않았다고 밝혔다.
국회 정보위원회 여당 간사인 박선원 더불어민주당 의원은 이날 비공개로 진행된 국정원 현안 보고를 받은 뒤 언론 브리핑에서 이같이 말했다.
박 의원은 "'리호남이 필리핀에서 열린 아태평화대회에 참석 안 한 게 확실하냐'는 김영진 민주당 의원의 질문이 있었고, 이에 대해 '리호남이 (당시) 필리핀에 없었다'는 점에 대한 국정원장의 확인이 있었다"고 했다.
국정원도 이날 언론 공지를 통해 "국정원은 지난 3일 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 특위 기관 보고에서 밝혔듯 2025년 특별감사 등에서 그동안 검찰이나 법원에 제출되지 않았던 '2019년 7월 당시 리호남의 필리핀 부재'를 입증하는 내부 자료를 확인한 바 있다"고 밝혔다.
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