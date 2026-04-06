정청래 "쌍방울 대북송금 실체 드러나...李 탄압 거짓말 확실하게 단죄"

민주당, 6일 경기 수원서 현장 최고위원회의 개최

한병도 "철저한 국정조사 통해 尹 정치검찰 낱낱이 규명"

[수원=뉴스핌] 김승현 배정원 기자 = 더불어민주당이 6일 경기 수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 쌍방울 대북송금 사건의 진실이 드러나고 있다며 정치검찰에 대한 강력한 단죄를 예고했다.

정청래 민주당 대표는 이날 경기아트센터 소극장에서 열린 최고위원회의에서 "천인공노할 쌍방울 대북송금 실체가 드러나고 있다"며 "수원지검 1313호에서 벌어진 일이 국조특위를 통해 밝혀지고 있다"고 밝혔다.

정 대표는 "대북송금 사건의 국정원 보고서에는 필리핀에 오지 않았다는 내용이 있었는데, 이는 결정적 증거"라며 "돈을 전달했는데 돈을 받은 사람이 오지 않았다는 것"이라고 지적했다. 그는 "이재명 대통령과 이화영 지사에게 유리한 내용들이 충분히 있었음에도 그런 부분들은 누락됐다"며 "이것은 조작이라고 말할 수밖에 없다"고 강조했다.

정 대표는 김동아 의원이 국조특위에서 교도관 증언을 확보한 내용을 공개했다. 교도관은 "외부 음식이 반입됐고, 쌍방울 직원들이 1313호실에 와서 대기하며 수시로 왔다갔다 한 것을 봤다"고 증언한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 30일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.30 jk31@newspim.com

정 대표는 "검찰은 그런 일은 있을 수 없다고 했지만, 교도관들 증언으로 다 사실로 드러났다"며 "필리핀에 왔다는 것이 확인됐는데 국정원 보고서에는 안 갔다고 돼 있다"고 비판했다. 그는 "검찰의 새빨간 거짓말이 드러나고 있다"고 목소리를 높였다.

정 대표는 김동아 의원과 전화 통화를 통해 이를 재확인하기도 했다. 김 의원은 "술파티가 있었다는 건 알고 있었지만 생생한 목소리로 증언을 듣는 순간 우리가 맞았다는 생각을 했다"며 "특히 수원지검은 위증죄로 기소까지 했는데, 한 사람 인생을 망치는 데 참담함을 느꼈다"고 말했다.

정 대표는 "이화영 평화부지사의 인생을 망친 것뿐만 아니라 이것은 대한민국의 사법정의를 말살한 국가폭력"이라며 "국민에게 세금받고 국민에게 부여받은 권력을 악용해서 대한민국 사법정의를 망가뜨리고 인생을 망가뜨렸다"고 규탄했다.

그는 "야당의 가장 유력 후보였던 이재명 대통령을 탄압하는 정적 죽이기였다는 게 지금 다 드러나고 있다"며 "확실하게 단죄해야 한다"고 강조했다.

한병도 원내대표도 "쌍방울 대북송금 허위 사건 전말이 드러나고 있으며, 정치검찰의 추악한 민낯이 여실히 드러나고 있다"고 비판했다.

한 원내대표는 "박상용 검사는 국정조사에서 증인선서조차 거부하는 거만한 태도를 보였다"며 "잘못을 반성하고 국민 앞에 진실을 고하지는 못할망정 오만한 언행으로 국민을 기만했다"고 질타했다. 그는 "공직자로서 최소한의 윤리조차 저버리는 행위에는 상응하는 책임이 필요하다"며 "철저한 국정조사를 통해 윤석열 정치검찰을 낱낱이 규명하겠다"고 밝혔다.

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