국정원 "北, 김정은 '국가수반' 첫 호칭...김여정 총무부장 승진하며 직할 강화"

국회 정보위원회 비공개 전체회의

"당 직접 지도 언급하며 직할 체제 시사"

"패치 부착한 김정은, 건강이상은 아닐 듯"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국가정보원은 북한이 최근 당대회와 최고인민회의를 계기로 김정은 북한 국무위원장 권한과 위상을 국가 체계 전반에 반영하는 방향으로 제도와 인사를 동시에 손본 것으로 판단했다.

국회 정보위원회 여야 간사인 박선원 더불어민주당 의원과 이성권 국민의힘 의원은 6일 국회에서 비공개로 열린 정보위 회의에서 직후 기자들과 만나 이같이 전했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이성권 국회 정보위원회 국민의힘 간사(왼쪽), 박선원 더불어민주당 간사가 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회의 국방정보본부 등에 대한 국정감사 시작 전 언쟁을 벌이자 신성범 국회 정보위원장이 이를 제지하고 있다. 2025.11.05 pangbin@newspim.com

이성권 의원은 "당대회와 최고인민회의를 통해 김 국무위원장 위상에 많은 변화가 있다"며 "김정은의 위대함은 제1국력이라고 하면서 김정은의 지도력 선전에 집중했다"고 밝혔다.

이어 "이전에는 공화국 최고수위 표현이었는데 이번에는 국가수반으로 호칭했다"며 "전지구적 대외활동을 언급하고, 이를 통해 개정 헌법에서 국가대표성과 외교권을 강화했음을 시사했다"고 말했다.

그는 "사회주의 헌법이라는 명칭을 54년 만에 사회주의라는 단어를 떼고 헌법으로 개칭했다"며 "보편적 국가 규범 성격을 부각시킨 의도라고 할 수 있다"고 설명했다.

이 의원은 "원로세대가 퇴진하면서 당 지도부 친위세력을 전면 배치하고 전문가 관료들을 발탁해 김정은 정책 장악력 제고하는 게 하나의 특징"이라며 "김여정은 당의 정치국에 새롭게 재진입했고 당의 총무부장으로 승진됐다"고 말했다.

이어 "김여정은 김정은의 복심으로서 지시 이행 점검이나 대외 스피커 역할이 지속될 것으로 전망하고 있다"고 했다.

외교와 관련해서는 "국익수호가 제1원칙이자 대외활동 불변원칙이라며 국익외교를 천명하고 당 중앙이 직접 지도하는 등의 표현을 사용했다"며 "김정은 직할 체제를 시사하고 있다"고 말했다.

아울러 "대결과 평화라는 양자택일 구도를 부각시키면서도 조건부로 관계 정상화를 제의하며 대화 결단의 공을 미국 측에 넘기는 특징을 보이고 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 우크라이나전에 투입됐다 전사한 군인을 추모하기 위한 '전투위훈기념관' 건설현장을 둘러보고 있다. 그의 가슴에 의료용으로 추정되는 흰색 패치를 부착한 모습이 드러난다. 북한 매체들은 이 사진을 3일 공개하면서 구체적인 김정은의 공개활동 날짜는 밝히지 않았다. [사진=북한매체 종합] 2026.04.06 yjlee@newspim.com

박선원 의원은 "이번 당대회에서는 '김정은 따라서 주체혁명의 위업을 끝까지 달성하자'는 구호를 내걸면서 해방 후 75년과 구별되는 새 시대 개막을 선포했다"며 "선대와의 단절, 선대 영향력의 색채를 줄이려는 노력이 상당하다"고 말했다.

이어 "최용해, 박정천, 리병철과 같은 혁명 4세대 원로들이 거의 모두 퇴진하고 당 조직지도부 출신 친위세력이 전면 배치됐다"며 "김정은이 모든 권한을 최종 장악, 완성시켰다"고 했다.

또 "김여정은 당 중앙위원회 정치국 후보위원으로 진입했고 장성택이 맡았던 당 행정부장으로 승진했다"며 "김정은의 복심을 그대로 이행하는 역할을 충실히 수행할 직위에 오른 것"이라고 말했다.

김정은 건강 이상설과 관련한 질의도 나왔다. 이성권 의원은 "현장 지도 당시 복장 안쪽에 패치와 같은 모습이 보였다는 질문에 대해 국정원은 '패치가 아니라 내복'이라고 답했다"며 "건강 이상설과 직결하기에는 적합하지 않다는 설명이었다"고 전했다.

박선원 의원도 "긴장과 일부 두려움은 있을 수 있지만 건강 이상으로 패치를 붙일 정도는 아니다 그런 일은 없다"고 덧붙였다.