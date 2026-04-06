김영환 충북지사 "지방선거 1호 공약은 돔구장·프로야구 제2구단 창단"

KBS 라디오 인터뷰서 국힘 경선 복귀· 미래 전략 밝혀

"법원 결정 존중, 도민에 감사..강한 충북 실현하겠다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 6일 KBS 1라디오 '전격시사' 인터뷰에서 국민의힘 경선 복귀 배경과 향후 지방선거 전략을 밝혔다.

김 지사는 이날 당내 가처분 신청과 관련해 "헌법과 정당법에 따른 합리적 판단을 기대했고 법원의 용기 있는 결정을 존중한다"며 "정치적 압박 속에서도 기사회생의 기회를 준 도민과 당원들에게 깊이 감사드린다"고 말했다.

김영환 충북지사.[사진=뉴스핌DB]

이어 민선 8기 충북 도정의 성과를 언급하며 "출산, 투자, 고용, 성장 등 주요 지표에서 전국 최고 수준의 성과를 냈다"며 "그 결과를 도민께 분명히 알리고, 이번 선거에서 엄정한 평가를 받겠다"고 강조했다.

김 지사는 지방선거 제1호 공약으로 '5만 석 규모의 돔구장 건설'과 '프로야구 제2 구단 창단'을 제시했다. 그는 "충북의 미래를 바꿀 결정적 전략이자 지역 경쟁력을 근본적으로 끌어올릴 핵심 인프라"라며 "이를 통해 충북을 스포츠·문화 중심지로 발전시키겠다"고 밝혔다.

행정 통합 논의와 관련해서는 "그동안 충북은 통합 과정에서 소외와 역차별을 겪었다"며 "정부에 기대지 않고 스스로 자강해 대한민국 중심의 강한 충북으로 도약하겠다"고 밝혔다.

박덕흠 의원이 이끄는 국민의힘 2기 공천 관리 위원회에 대해서는 "상식과 국민 눈높이에 맞는 공정한 공천이 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다. 김 지사는 이어 "민주당의 일방적인 권력 독점을 막기 위해 지방 권력을 최소한으로 확보하는 것이 필요하다"며 "민주주의의 균형을 지키는 것이 중요하다"고 강조했다.

또 지방선거 승리를 위해 "사사로운 감정을 내려놓고 하나로 뭉쳐야 한다"며 "도민에게 희망을 주고 투표 참여를 이끌어내면 괄목할 만한 성과를 거둘 것"이라고 말했다. 김 지사는 지난 주말 더불어민주당 도지사 후보로 선출된 신용한 후보에게 축하의 뜻을 전하며 "본선에서 정책과 비전으로 공정한 경쟁을 펼치겠다"고 밝혔다.

한편 김영환 지사는 윤갑근 변호사와 윤희근 전 경찰청장 간 예비 경선 승자와 최종 공천권을 다투게 된다.

baek3413@newspim.com