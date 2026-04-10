與 지지율 최고치로 野 압도...헌법 개정·피해지원금 긍정 여론 '우세'

갤럽조사서 李대통령 지지율 최고치 유지

민주당 48%, 국민의힘 20%...중도층 세 배

'명픽' 정원오, 대세론에 서울시장 후보 확정

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 더불어민주당이 여론조사에서 압도적 우위를 이어 가고 있다. 이재명 대통령의 국정 지지율 고공행진의 측면 지원을 받는 민주당의 지지율이 40% 후반대를 기록하고 있다. 국민의힘은 낮은 지지율에 고전을 면치 못하고 있다.

이 대통령과 민주당의 지지율 고공행진은 헌법 개정과 고유가 피해지원금 등 여야 간 논란이 되는 현안에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 개헌과 피해지원금에 대한 찬성 여론이 각각 60%와 50%를 넘긴 것으로 조사됐다. 지방선거 '여당 지지'가 50% 이상으로 '야당 지지'와의 격차가 20%포인트(p) 이상 벌어졌다.

이재명 대통령이 지난 4월 8일 오후 중동 사태 대비를 위한 현장 점검 차원에서 경기도 의왕 내륙 컨테이너 기지(ICD)를 찾아 간담회를 하고 현장을 점검하고 있다. [사진=청와대]

◆ '명픽 정원오' 李 대통령 '공개 칭찬'에 대세론 형성 = 여론의 우위 속에서 민주당은 주요 광역 단체장 공천을 속속 확정하고 있다. 경기지사 후보에 추미애 의원을 확정한 데 이어 서울시장 후보에 정원오 전 성동구청장이 선출됐다. 인지도가 상대적으로 낮았던 정 전 구청장이 결선에서 단번에 과반 득표로 승리한 것은 이재명 대통령의 공개 칭찬에 따른 대세론 형성이 결정적이었다.

이 대통령이 지난해 12월 8일 엑스(X·구 트위터)에 "정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯"이라고 공개 칭찬한 것을 계기로 지지율이 급등했다. 이 대통령이 선택한 후보라는 의미의 '명픽'이라는 수식어가 따라 붙은 이유다.

부산시장 후보에는 예상대로 전재수 의원이 뽑혔다. 전 의원은 여론조사에서 일찌감치 박형준 시장에 오차 범위 밖의 우위를 보이며 단수 공천 얘기가 나올 정도였다. 전 의원은 국민의힘의 박 시장과 주진우 의원 승자와 맞붙는다.

한국갤럽이 지난 7~9일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행해 10일 공개한 조사에서 정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 20%, 개혁신당 3%, 조국혁신당·진보당·기타 정당 각각 1%, 무당층 25%였다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표가 6일 오전 경기 수원시 팔달구 못골종합시장에서 민생현장 방문을 하고 있다. 2026.04.06 ryuchan0925@newspim.com

◆ 갤럽 민주당 48% 국힘 20%…NBS 민주당 47% 국힘 18% = 민주당 지지율 48%는 현 정부 출범 이후 최고치다. 국민의힘은 2월 초 25%에서 지난주 18%까지 하락한 이후 이번 주 20%로 소폭 반등했다. 양당의 지지율 격차는 28%p로 두 배 이상 차이가 났다.

정치 성향별로는 진보층의 83%가 더불어민주당을 지지했고, 보수층에서는 49%가 국민의힘을 지지했다. 보수층의 국민의힘 지지율이 절반에도 미치지 못한 것은 합리적 보수층이 돌아선 까닭으로 분석된다. 중도층에서는 민주당 48%, 국민의힘 15%, 무당층 30%로 민주당이 국민의힘의 세 배 이상 우위를 보였다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 6~8일 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접을 진행해 지난 9일 공개한 전국지표조사(NBS) 결과도 비슷한 흐름이다.

정당 지지율은 민주당 47%, 국민의힘 18%였다. 민주당은 직전 조사인 2주 전 조사에 비해 1%p 올랐고 국민의힘은 같았다. 이어 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 태도를 유보한 응답은 27%였다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 천원주택은 하루 임대료 1000원, 월 3만원 수준으로 거주할 수 있는 인천형 주거복지 정책이다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ 갤럽 '李 대통령' 지지율 67%·NBS 69% '고공행진' = 갤럽 조사에서 이 대통령의 국정 지지율은 67%로 직전 조사에서 기록한 최고치 67%를 유지하면서 고공 행진을 이어갔다. 이 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가는 24%로 나타났다. 의견 유보는 10%다.

NBS에서 이 대통령의 국정 지지율은 69%로 직전 조사와 같은 수치로 취임 후 최고치를 유지했다. 이 대통령에 대한 부정 평가는 이전 조사와 동일한 22%였다.

NBS에서 지방선거의 성격과 관련해 '국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 직전 조사 대비 1%p 상승한 54%, '정부 견제를 위해 야당에 힘 실어줘야 한다'는 응답은 4%p 하락한 30%였다. 격차는 19%p에서 24%p로 더 벌어졌다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 우원식 국회의장이 9일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 열린 뉴스핌 창간 23주년 14회 서울이코노믹 포럼 축사에서 오는 6·3 지방선거에서 반드시 개헌 국민투표가 이뤄져야 한다고 밝히고 있다. 2026.04.09 leehs@newspim.com

◆ 헌법 개정 찬성 61%…지방선거 여당 압승 가능성 커져 = 헌법 개정 국민투표를 지방선거와 동시에 실시하는 데 대해서는 '찬성한다'가 61%로 '반대한다'(25%)를 두 배 이상 앞섰다. 민주당과 여야 6당은 개헌을 찬성하고 있고 국민의힘은 지방선거 전 개헌에 반대하고 있다. NBS의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 22.7%였다.

갤럽 조사에서 정부가 중동 전쟁에 따른 고유가·고물가 대응책으로 소득 하위 70% 국민에게 지급하기로 한 피해지원금에 대해서는 52%가 긍정적으로 평가했으며, 38%는 부정적으로 답했다. 나머지 10%는 의견을 유보했다. 갤럽 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 15.0%다. 두 조사의 더 자세한 내용은 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

여론 흐름은 여권의 절대 우위가 계속되고 있다. 야당이 공세를 펴는 헌법 개정과 피해지원금 등 현안에서도 긍정 여론이 훨씬 높게 나타났다. 이 대통령과 민주당의 높은 지지율에 각종 현안에 대한 긍정 여론까지 더해지면서 지방선거에서 여당의 승리 가능성이 한층 커지는 양상이다.

leejc@newspim.com