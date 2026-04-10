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與 지지율 최고치로 野 압도...헌법 개정·피해지원금 긍정 여론 '우세'

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  • 이재명 대통령이 10일 여론조사에서 국정 지지율 67%를 기록했다.
  • 민주당 지지율 48%로 국민의힘 20%를 압도하며 지방선거 여당 우위를 보였다.
  • 헌법 개정 찬성 61%, 피해지원금 긍정 52%로 현안 여론도 긍정적이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

갤럽조사서 李대통령 지지율 최고치 유지
민주당 48%, 국민의힘 20%...중도층 세 배
'명픽' 정원오, 대세론에 서울시장 후보 확정

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 더불어민주당이 여론조사에서 압도적 우위를 이어 가고 있다. 이재명 대통령의 국정 지지율 고공행진의 측면 지원을 받는 민주당의 지지율이 40% 후반대를 기록하고 있다. 국민의힘은 낮은 지지율에 고전을 면치 못하고 있다.

이 대통령과 민주당의 지지율 고공행진은 헌법 개정과 고유가 피해지원금 등 여야 간 논란이 되는 현안에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 개헌과 피해지원금에 대한 찬성 여론이 각각 60%와 50%를 넘긴 것으로 조사됐다. 지방선거 '여당 지지'가 50% 이상으로 '야당 지지'와의 격차가 20%포인트(p) 이상 벌어졌다. 

이재명 대통령이 지난 4월 8일 오후 중동 사태 대비를 위한 현장 점검 차원에서 경기도 의왕 내륙 컨테이너 기지(ICD)를 찾아 간담회를 하고 현장을 점검하고 있다. [사진=청와대]

◆ '명픽 정원오' 李 대통령 '공개 칭찬'에 대세론 형성 = 여론의 우위 속에서 민주당은 주요 광역 단체장 공천을 속속 확정하고 있다. 경기지사 후보에 추미애 의원을 확정한 데 이어 서울시장 후보에 정원오 전 성동구청장이 선출됐다. 인지도가 상대적으로 낮았던 정 전 구청장이 결선에서 단번에 과반 득표로 승리한 것은 이재명 대통령의 공개 칭찬에 따른 대세론 형성이 결정적이었다.

이 대통령이 지난해 12월 8일 엑스(X·구 트위터)에 "정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯"이라고 공개 칭찬한 것을 계기로 지지율이 급등했다. 이 대통령이 선택한 후보라는 의미의 '명픽'이라는 수식어가 따라 붙은 이유다.  

부산시장 후보에는 예상대로 전재수 의원이 뽑혔다. 전 의원은 여론조사에서 일찌감치 박형준 시장에 오차 범위 밖의 우위를 보이며 단수 공천 얘기가 나올 정도였다. 전 의원은 국민의힘의 박 시장과 주진우 의원 승자와 맞붙는다. 

한국갤럽이 지난 7~9일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행해 10일 공개한 조사에서 정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 20%, 개혁신당 3%, 조국혁신당·진보당·기타 정당 각각 1%, 무당층 25%였다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표가 6일 오전 경기 수원시 팔달구 못골종합시장에서 민생현장 방문을 하고 있다. 2026.04.06 ryuchan0925@newspim.com

◆ 갤럽 민주당 48% 국힘 20%…NBS 민주당 47% 국힘 18% = 민주당 지지율 48%는 현 정부 출범 이후 최고치다. 국민의힘은 2월 초 25%에서 지난주 18%까지 하락한 이후 이번 주 20%로 소폭 반등했다. 양당의 지지율 격차는 28%p로 두 배 이상 차이가 났다.

정치 성향별로는 진보층의 83%가 더불어민주당을 지지했고, 보수층에서는 49%가 국민의힘을 지지했다. 보수층의 국민의힘 지지율이 절반에도 미치지 못한 것은 합리적 보수층이 돌아선 까닭으로 분석된다. 중도층에서는 민주당 48%, 국민의힘 15%, 무당층 30%로 민주당이 국민의힘의 세 배 이상 우위를 보였다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 6~8일 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접을 진행해 지난 9일 공개한 전국지표조사(NBS) 결과도 비슷한 흐름이다.

정당 지지율은 민주당 47%, 국민의힘 18%였다. 민주당은 직전 조사인 2주 전 조사에 비해 1%p 올랐고 국민의힘은 같았다. 이어 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 태도를 유보한 응답은 27%였다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 천원주택은 하루 임대료 1000원, 월 3만원 수준으로 거주할 수 있는 인천형 주거복지 정책이다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ 갤럽 '李 대통령' 지지율 67%·NBS 69% '고공행진' = 갤럽 조사에서 이 대통령의 국정 지지율은 67%로 직전 조사에서 기록한 최고치 67%를 유지하면서 고공 행진을 이어갔다. 이 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가는 24%로 나타났다. 의견 유보는 10%다.

NBS에서 이 대통령의 국정 지지율은 69%로 직전 조사와 같은 수치로 취임 후 최고치를 유지했다. 이 대통령에 대한 부정 평가는 이전 조사와 동일한 22%였다.

NBS에서 지방선거의 성격과 관련해 '국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 직전 조사 대비 1%p 상승한 54%, '정부 견제를 위해 야당에 힘 실어줘야 한다'는 응답은 4%p 하락한 30%였다. 격차는 19%p에서 24%p로 더 벌어졌다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 우원식 국회의장이 9일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 열린 뉴스핌 창간 23주년 14회 서울이코노믹 포럼 축사에서 오는 6·3 지방선거에서 반드시 개헌 국민투표가 이뤄져야 한다고 밝히고 있다. 2026.04.09 leehs@newspim.com

◆ 헌법 개정 찬성 61%…지방선거 여당 압승 가능성 커져 = 헌법 개정 국민투표를 지방선거와 동시에 실시하는 데 대해서는 '찬성한다'가 61%로 '반대한다'(25%)를 두 배 이상 앞섰다. 민주당과 여야 6당은 개헌을 찬성하고 있고 국민의힘은 지방선거 전 개헌에 반대하고 있다. NBS의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 22.7%였다.

갤럽 조사에서 정부가 중동 전쟁에 따른 고유가·고물가 대응책으로 소득 하위 70% 국민에게 지급하기로 한 피해지원금에 대해서는 52%가 긍정적으로 평가했으며, 38%는 부정적으로 답했다. 나머지 10%는 의견을 유보했다. 갤럽 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 15.0%다. 두 조사의 더 자세한 내용은 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

여론 흐름은 여권의 절대 우위가 계속되고 있다. 야당이 공세를 펴는 헌법 개정과 피해지원금 등 현안에서도 긍정 여론이 훨씬 높게 나타났다. 이 대통령과 민주당의 높은 지지율에 각종 현안에 대한 긍정 여론까지 더해지면서 지방선거에서 여당의 승리 가능성이 한층 커지는 양상이다.   

leejc@newspim.com

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이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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