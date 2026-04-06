안민석 예비후보 "대안교육, 학력 인정·지원 격차 해소할 것"

5일 청계자유발도르프학교 간담회... "대안교육 선택이 차별로 이어져선 안 돼"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 대안교육을 선택한 학생과 학부모들이 겪는 학력 인정 및 재정 지원 차별 문제를 해결하기 위해 '학교 안팎 통합 대안교육 제도' 구축을 약속했다.

'학교 안팎 통합 대안교육 제도' 구축을 약속했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 지난 5일 의왕 소재 청계자유발도르프학교를 방문해 학부모 및 교직원들과 간담회를 가졌다고 6일 밝혔다. 이 자리에서 그는 대안교육 현장의 제도적 한계를 청취하고 공교육의 경계를 넘어선 포괄적인 교육 지원 체계 마련에 대한 의지를 밝혔다.

간담회에 참석한 학부모들은 현행 제도상 대안학교 졸업 시 학력 인정이 되지 않아 검정고시를 별도로 치러야 하는 번거로움과 공교육과 달리 교육비 및 운영비를 전적으로 학부모가 부담해야 하는 구조적 모순을 호소했다.

공교육과 달리 교육비 및 운영비를 전적으로 학부모가 부담해야 하는 구조적 모순을 호소했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 "이제 교육은 하나의 정형화된 방식만으로 해결할 수 없다"며 "공교육이 다 담아내지 못한 가치를 현장에서 채워가고 있는 만큼, 이를 국가와 교육청이 제도적으로 뒷받침하는 것이 당연한 책무"라고 지적했다.

안 예비후보는 구체적인 대안으로 학교 안에서는 ▲특수학급 신설▲대안교실 확대를 통해 공교육 내 다양성을 확보하고 학교 밖에서는 ▲대안학교 지원 확대▲학교 밖 청소년 보호 체계 강화를 통해 교육 공백을 최소화하겠다고 밝혔다.

특히 공립형 대안학교인 '신나는 학교' 조성을 통해 대안교육의 공공성을 높이고 학교 안과 밖을 유기적으로 잇는 교육 기반을 공고히 하겠다는 구상을 제시했다.

학교 안과 밖을 유기적으로 잇는 교육 기반을 공고히 하겠다는 구상을 제시했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 "중요한 것은 학교 안팎을 나누는 이분법적 기준이 아니라, 아이 개개인에게 맞는 교육이 가능한 환경을 만드는 것"이라며 "대안교육을 경기 교육의 핵심적인 한 축으로 바로 세워 모든 아이의 교육권을 보장하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com