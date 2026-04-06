최광익 강원교육감 예비후보 "선거법 위반 의혹 해명·조사 촉구"

"의혹과 관련 법률 전문가들과 함께 면밀히 검토하기 시작했다"



[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 강삼영·유대균 등 일부 예비후보를 향해 사전선거운동과 허위사실 공표, 정당색 활용 등 선거법 위반 의혹에 대한 공개 해명을 요구하고 관련 기관의 신속한 조사를 촉구했다.

최 예비후보는 6일 강원특별자치도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "강원교육감 선거는 '정치'가 아니라 '법과 원칙'을 지켜야 하는 선거"라며 "이에 반하는 선거운동은 준법교육을 후퇴시키고 강원 교육의 미래를 흔드는 행위"라고 비판했다.

최광익 도교육감 예비후보가 일부 후보들의 선거법 위반 의혹을 설명하고 있다.[사진=최광익 선거사무소] 2026.04.06 onemoregive@newspim.com

그는 먼저 강삼영 예비후보에 대해 "지난 2월 3일 예비후보 등록 이전 또는 선거운동이 제한된 시기에 사전선거운동과 확성장치 사용 의혹이 제기되고 있다"며 해명을 요구했다.

또 1월 15일 열린 '강원민주진보 교육감후보 선출을 위한 토론회'에서 사실상 선거운동에 해당할 수 있는 정견 발표와 지지 호소, 불특정 다수 선거구민을 대상으로 한 여론조사 참여, 토론회 및 단일후보 수락연설 과정에서의 고정식 마이크 사용 등이 공직선거법상 문제가 될 소지가 있다고 지적했다.

이어 최 예비후보는 중앙선거관리위원회의 '보수·진보 단일후보' 명칭 사용 기준을 거론하며 "모든 후보자 간 단일화가 이뤄지지 않은 상태에서 '보수' 또는 '진보 단일후보' 명칭을 사용하는 것은 허위사실 공표에 해당할 수 있다"고 직격했다.

그는 단일화 과정에서 진보 성향으로 분류되는 박현숙 예비후보와 조일현 전 국회의원 등이 참여하지 않았고, 선거운동을 할 수 없는 단체가 추진위원회 외에 관여했다는 의혹도 제기했다.

또한 명함에는 '민주진보 단일후보, 강삼영, 최승기 참여'라고 표기하면서 전파력이 큰 인터넷·온라인 공간에서는 '민주진보 단일후보'라는 표현만 사용하는 점을 지적하며 "왜 이런 차이를 두는지 설명해야 한다"고 요구했다.

그는 "만약 이러한 의혹이 사실이라면 단일후보 선출 자체가 당연무효"라며 "더 이상 '민주진보 단일후보'라는 명칭을 사용해선 안 되는 것 아니냐"고 반문했다.

유대균 예비후보에 대해서도 사전선거운동과 확성장치 사용, 허위사실 유포 의혹을 제기했다. 최 예비후보는 "유 예비후보가 지난 1월 30일 조백송 강원희망교육포럼 상임대표와 정책토론회·여론조사를 통해 단일화에 합의한 뒤, 교육감 예비후보 등록일(2월 3일) 이전인 2월 1일 원주에서 유튜브 채널 '고성국TV' 정책토론회에 출연해 강원교육 정책 비전을 설명하며 지지를 호소한 행위가 사전선거운동에 해당하는지 사실관계를 밝혀야 한다"고 주장했다.

또 선거일이 아닌 때에 확성장치 사용이 금지돼 있음에도 "지난 3월 21일 선거사무소 개소식에서 확성장치를 사용했다"는 의혹과 함께, 조백송 상임대표와의 단일화가 무산됐음에도 "단일화가 확정됐다"고 알렸다는 허위사실 유포 의혹, 특정 정당(국민의힘) 상징색 옷을 입고 지방선거 후보자들과 함께 퍼포먼스를 했다는 의혹에 대해서도 소명을 요구했다.

최 예비후보는 "의혹에 대한 사실관계와 발언 내용, 행사 시점, 외부 인터뷰 및 현장 영상 등을 법률 전문가들과 함께 면밀히 검토하기 시작했다"며 "위법 정황이 확인된다면 단순 해프닝으로 넘길 수 없는 문제"라고 경고했다.

그러면서 "강원교육은 교권보호, 학력 신장, 생활지도, AI교육, 지역소멸, 학교통폐합 등 풀어야 할 과제가 산적해 있다"며 "이 중대한 선거가 사전선거운동, 허위사실 유포, 정치 퍼포먼스 논란으로 얼룩져서는 안 된다"고 강조했다.

최광익 예비후보는 강원도선거관리위원회와 수사기관에 신속한 조사·수사를 촉구하며 "아이들에게 법과 원칙, 정의를 가르칠 교육감을 뽑는 선거에서 법적 의혹이 남는 일은 결코 가볍지 않다"고 덧붙였다.



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