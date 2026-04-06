카카오헬스케어, 사노피와 디지털 헬스케어 분야 협력

의료 데이터 기반으로 RWE 실증 연구 공동 수행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오헬스케어는 글로벌 바이오제약 기업 사노피의 한국법인과 지난 3일 '의료 데이터 기반 Real-World Evidence(RWE) 실증 연구 협력 및 AI 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 MOU는 한국-프랑스 수교 140주년을 계기로 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 방한과 함께 개최된 '한국-프랑스 경제계 미래 대화'에서 진행됐다.

카카오헬스케어는 글로벌 바이오제약 기업 사노피의 한국법인과 지난 3일 '의료 데이터 기반 Real-World Evidence(RWE) 실증 연구 협력 및 AI 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다. [사진= 카카오헬스케어]

양사 협력은 한국의 디지털 헬스케어 인프라 및 기술과 프랑스의 제약·AI 기술력을 결합하는 의미 있는 사례로 양국 간 헬스케어 분야 협력의 새로운 가능성을 제시한다는 점에서 의의가 있다는 설명이다.

구체적으로 양사는 의료 데이터를 기반으로 RWE 실증 연구를 공동 수행한다. 또한 연합학습(federated learning)을 기반으로 AI 모델의 개발 및 고도화를 공동으로 추진할 계획이다. 이를 통해 환자 건강 개선을 도모하고 의학 연구 발전에 기여한다는 목표다.

이를 위해 카카오헬스케어는 실제 임상 데이터 기반 연구 수행이 가능한 플랫폼과 기술을 제공한다.

사노피는 AI 및 디지털 헬스케어 역량과 의학적·과학적 전문성을 바탕으로 협력에 참여한다.

이번 협력으로 구축된 데이터 기반 연구 역량과 AI 기술을 기반으로 질환 조기 발견 및 환자 맞춤형 관리 등 다양한 질환에서의 활용 가능성도 함께 모색한다.

특히 파브리병 영역에서는 조기 진단을 위한 AI 기반 분석을, 천식 영역에서는 환자 맞춤형 관리 및 치료 최적화를 위한 모델 개발을 중심으로 협력할 예정이다.

배경은 사노피 한국법인 대표는 "RWE는 환자 중심 의료를 구성하는 핵심 요소로 이번 협력은 사노피의 AI 및 디지털 헬스케어 역량과 카카오헬스케어의 RWE 플랫폼 기술을 결합해 임상 근거 연구를 한 단계 발전시키고 더 나아가 AI 솔루션 개발로 확장하는 의미 있는 출발점이 될 것"이라며 "이번 협력이 디지털 헬스케어 분야에서 양사 간 전략적 파트너십을 더욱 강화하는 계기가 되길 기대한다"라고 전했다.

황희 카카오헬스케어 대표는 "이번 협력은 의료 데이터를 기반으로 RWE 연구를 실제 임상 환경에서 구현할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 매우 의미 있다"라며 "사노피와 함께 데이터 분석 및 연구 역량을 결합해 실제 임상 현장에서 적용 가능한 연구 모델을 구축하고 RWE 기반 연구의 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다"라고 밝혔다.

origin@newspim.com