韩流带动韩国旅游业复苏 中东军事冲突成新变量

纽斯频通讯社首尔4月6日电 受中东局势持续紧张影响，国际油价大幅上涨，韩国旅游业复苏面临新的不确定性。业界担忧，随着航空燃油附加费上调，来自欧美等长途市场的韩国旅游需求可能受到冲击。

【插图=AI生成】

韩国观光公社（旅游发展局）5日发布的数据显示，今年1月至2月来韩外国游客达270万人次，同比增长19.6%。

外国游客增长主要由大中华地区带动。来自中国大陆（30.9%）、台湾（53.1%）、香港（55.9%）的游客推动整体增长。同时，西方市场也保持稳步扩张，同期美洲游客由19.4万人增至20.8万人（7.4%），欧洲游客由11.3万人增至13.1万人（15.8%）。

分析认为，以K-POP、美妆、美食为代表的韩流文化持续走热，推动来韩游客结构由以亚洲为主向多元化发展。继2025年来韩外国游客达到1870万人次创历史新高后，韩国将2026年目标设定为2300万人次。

不过，中东冲突导致国际油价飙升，对航空业造成冲击。韩国多家航空公司已将4月从仁川出发的燃油附加费较3月最高上调至3倍。部分国际航空公司也上调长途航线票价并缩减航班运力。

国际航空运输协会（IATA）发布的数据显示，3月下旬全球平均航空燃油价格约为每桶195.19美元，虽较此前略有回落，但仍明显高于冲突发生前水平。

业内普遍认为，日本、中国等短途市场受影响相对有限，但欧美等长途市场面临更大压力。随着燃油附加费上升，长途航线旅客往返成本显著增加，或在夏季旅游旺季前对出行需求形成抑制。

业内人士表示，短期内在大型文化活动带动下来韩需求仍有支撑，但若中东局势持续紧张并推高油价，韩国旅游业增长动能可能面临一定挑战。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社