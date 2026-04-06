가수 탑, 첫 솔로 정규 통했다…글로벌 차트 상위권 점령

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 탑이 첫 솔로 정규앨범으로 전 세계 차트를 강타하며 성공적인 귀환을 알렸다.

지난 3일 공개된 탑의 정규 1집 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'은 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 발매 첫날 약 147만 스트리밍을 기록했다. 이는 2026년 발매된 K-팝 솔로 아티스트 중 첫날 최다 기록이자, 올해 솔로 앨범 중 최초로 100만 고지를 넘어선 신기록으로 탑을 향한 전 세계 리스너들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 탑. [사진=탑스팟픽처스] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

이러한 기세는 주요 글로벌 차트 전반으로 확산 중이다. 탑의 정규앨범은 4일 기준 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 3위에 이름을 올린 데 이어, 애플 뮤직 월드와이드 차트에서도 16위로 신규 진입하며 성공적인 귀환을 알렸다.

이뿐만 아니라 인도네시아를 비롯해 필리핀, 베트남 등 전 세계 15개국 아이튠즈 앨범 차트 정상을 석권하는가 하면, 미국과 영국, 일본 등 주요 음악 시장에서도 최상위권에 포진하며 독보적인 글로벌 인기를 입증했다.

이러한 성과는 탑이 데뷔 20년 만에 선보인 첫 솔로 정규앨범이라는 상징성에 걸맞게, 그가 직접 프로듀싱 전반을 진두지휘하며 구축한 음악적 세계관이 글로벌 리스너들에게 닿았음을 증명해내고 있다.

탑의 '다중관점'은 더블 타이틀곡 '데스페라도(DESPERADO)'와 '완전미쳤어! (Studio54)'를 포함한 총 11곡의 트랙이 실려 아티스트 탑으로서의 한계 없는 스펙트럼을 보여준다. 단순한 음원 발매를 넘어 그간 전하지 못했던 진심 어린 메시지를 다양하게 투영한 이번 신보는 '완성도 높은 예술 작품'이라는 호평도 이끌어내고 있다.

솔로 컴백에 청신호를 켜며 화려한 출발을 알린 탑의 첫 정규앨범 '다중관점'은 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

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