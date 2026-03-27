탑, '다중관점' 트랙리스트 공개…더블 타이틀 '완전미쳤어!'·'데스페라도'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 탑(T.O.P)이 컴백 초읽기에 돌입했다.

탑은 27일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 트랙리스트 이미지를 공개하며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 탑. [사진=탑스팟픽처스] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 '완전미쳤어! (Studio54)'와 '데스페라도(DESPERADO)'를 더블 타이틀곡으로 내세웠다. 두 곡은 앞서 공개된 티저 영상만으로도 세련된 비주얼과 강렬한 사운드를 선보이며 폭발적인 반응을 이끌어냈던 만큼, 베일을 벗을 완곡에 대한 기대감이 한층 고조되고 있다.

총 11곡이 수록된 이번 신보는 탑이 그간 쌓아온 음악적 내공이 집약된 결과물이다. 첫 번째 트랙 '탑욕 (SELF CRUCIFIXION)'부터 '나만이 (THE GIANT)', '서울시에 사는 기분 (SEOUL CHAOS)' 등 탑 특유의 개성이 묻어나는 제목들은 이번 앨범이 담고 있는 새로운 음악적 시도를 예고한다.

특히 아홉 번째 트랙 '꼬깔코온 (FOR FANS)'은 제목에서부터 팬들을 향한 애정이 듬뿍 묻어나 이목을 집중시킨다. '포 팬즈(FOR FANS)'라는 영문 제목처럼 오랜 시간 기다려준 팬들에게 전하고 싶었던 탑의 진심이 담겨 리스너들에게 또 다른 감동을 안겨줄 전망이다.

탑은 이번 앨범의 프로듀싱 전반에 직접 참여해 11곡의 유기적인 서사를 완성, 한 편의 예술 작품 같은 앨범을 탄생시켰다. 2006년 데뷔 이후 약 20년 만에 처음으로 선보이는 정규앨범을 통해 펼쳐낼 독보적인 음악 세계에 전 세계 리스너들의 관심이 집중된다.

한편, 탑의 첫 정규앨범 '다중관점'은 4월 3일 오후 6시 발매되며, 현재 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매가 진행 중이다.

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