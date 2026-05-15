김태효, 종합특검 피의자로 출석…'계엄 정당화 메시지' 질문에 모두 침묵

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골드버그 통화·우방국 등 메시지 보낸 직권남용 등 혐의

"계엄 불가피" 강변 의혹…국조특위 해명과 엇갈려

압수수색·조태열 참고인 조사 토대로 경위 집중 추궁

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 미국 등 우방국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달했다는 의혹을 받는 김태효 전 국가안보실 1차장이 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 피의자 조사를 받으러 출석했다. 김 전 차장은 계엄 정당화 메시지 설파 의혹에 대해 침묵했다.

김 전 차장은 15일 오전 9시 29분께 종합특검에 출석했다. 김 전 차장은 '계엄 정당화 메시지 윤 전 대통령 지시로 보낸 거 맞나', '계엄 정당화 메시지 어떤 국가까지 전달했는지'라는 질문에 묵묵부답했다.

이어 '외교부나 국가안보실 직원들에 메시지 전달 강요한 적 있는지', '필립 골드버그 당시 주한미국대사와의 통화에서 계엄 불가피성 설명한 적 없다는 입장 그대로인지' 등 질문에도 아무런 답을 하지 않은 채 조사실로 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 미국 등 우방국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달했다는 의혹을 받는 김태효 전 국가안보실 1차장이 2차 종합특별검사팀에 피의자 조사를 받으러 출석했다. 2026.05.15 yek105@newspim.com

앞서 김 전 차장은 지난해 1월 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란혐의 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)'에서 "골드버그 (당시) 대사가 경위를 물어와서 저도 담화문 중계방송을 본 것 이외에는 정보가 없어서 같이 상황을 지켜보자고 했고, 그리고 끊었다"고 해명한 바 있다.

종합특검은 김 전 차장을 이날 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의 피의자로 조사한다. 김 전 차장은 12·3 비상계엄 해제 직후 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 전화해 "입법 독재로 한국의 사법·행정 시스템을 망가뜨린 반국가 세력을 척결하기 위해서 계엄이 불가피했다"는 취지로 강변했다는 의혹을 받고 있다.

종합특검은 윤석열 전 대통령이 계엄 선포 직후 국가안보실, 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시한 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.

종합특검에 따르면 김 전 차장은 윤 전 대통령의 지시를 받고 신원식 전 국가안보실장과 순차 공모해 미국 등 우방국에 '윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다' 등 내용의 메시지를 전달하게 했다.

당시 메시지에는 '이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다', '국회가 탄핵소추, 예산삭감 등으로 행정부를 마비시키고 대한민국 헌법질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응하여 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것이다' 등 내용이 포함됐다고 종합특검은 전했다.

종합특검은 지난달 8일 김 전 차장의 집과 연구실 등에 대한 압수수색을 진행했다. 지난 22일에는 조태열 전 외교부 장관을 참고인 신분으로 불러 계엄 정당화 메시지 작성 경위와 내용 적절성 등을 조사했다.

종합특검은 압수물 분석과 참고인 조사 결과 등을 토대로 김 전 차장에게 우방국과 통화가 이뤄진 구체적 경위 등을 추궁할 것으로 보인다.

[과천=뉴스핌] 장동규 기자 = 김태효 전 국가안보실 1차장이 내란 및 비상계엄 정당성 홍보 의혹 관련 피의자 조사를 받기 위해 15일 오전 경기 과천시 우리은행 과천금융센터에 마련된 2차 종합특검팀 사무실에 출석하고 있다. 김 전 차장은 비상계엄 선포 후 주한미국대사 등 우방국들에 메시지를 전달해 계엄의 정당성을 홍보한 혐의를 받는다. 2026.05.15 jk31@newspim.com

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