'창립 25돌' NS홈쇼핑, 새 비전 선포…"넘버원 푸드앤라이프 플랫폼 도약"

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 15일 새 비전과 핵심가치를 선포했다.
- 식품 중심 라이프 플랫폼으로의 도약을 선언했다.
- 신뢰·도전·소통·고객을 핵심가치로 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 창립 25주년을 맞아 새 비전과 핵심가치를 선포하며 미래 성장 전략 재정비에 나섰다. 데이터·인공지능(AI) 기반 유통 환경 변화에 대응해 '식품 중심 라이프 플랫폼'으로 진화하겠다는 구상이다.
NS홈쇼핑은 지난 8일 경기 성남 새마을운동중앙연수원에서 'NS 비전선포식-뉴 스테이지(New Stage): 2050을 향하여!'를 개최했다고 15일 밝혔다. 행사에는 김홍국 하림그룹 회장을 비롯한 주요 계열사 대표와 임직원이 참석했다.
이날 NS홈쇼핑은 새로운 비전으로 '넘버 원 푸드앤라이프(No.1 Food&Life) 쇼핑 플랫폼'을 제시했다. 단순 TV홈쇼핑 사업자를 넘어 식생활과 라이프스타일 전반에서 고객 경험을 제공하는 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 의미를 담았다.
회사는 비전 실현을 위한 핵심가치로 ▲신뢰 ▲도전 ▲소통 ▲고객을 제시했다. 실력과 책임 기반의 신뢰 구축, 빠른 실행과 혁신 중심의 도전, 협업과 연결을 강화하는 소통, 고객 중심 의사결정 체계를 통해 조직문화를 혁신하겠다는 설명이다.
조항목 NS홈쇼핑 대표는 "이번 비전 선포는 단순한 슬로건이 아니라 회사가 어디로 가야 하는지에 대한 방향성과 기준을 공유하는 자리"라며 "고객 삶에 실질적인 가치를 제공하는 플랫폼으로 성장하겠다"고 말했다.
김홍국 회장도 "유통 경쟁은 채널이 아닌 경험의 경쟁으로 바뀌고 있다"며 "온·오프라인을 넘나드는 연결 경험을 제공하는 플랫폼 구축이 중요하다"고 강조했다.
NS홈쇼핑은 비전 선포식 이후 임직원 참여 프로그램도 운영하며 핵심가치 내재화와 조직문화 공감대 확산에 나섰다.
nrd@newspim.com