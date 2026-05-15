복지부, '2026 사회공헌 포럼' 개최…민·관 협력 강화한다

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돌봄 등 사회 문제 복잡

민·관 협력 중요성 커져

사회 공헌 방향 등 모색

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부·기업·비영리단체 등이 사회 공헌 협력 방안을 모색하는 자리가 마련됐다.

보건복지부는 15일 오전 10시 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 한국사회복지협의회, 대한상공회의소, 사회복지공동모금회와 함께 '2026 사회공헌 포럼'을 개최했다.

이번 포럼은 그간 우리 기업들이 쌓아 온 사회공헌 성과를 공유하고 환경·사회·지배구조(ESG)경영 확산 등 급변하는 환경 속에서 정부·기업·비영리단체 등 다양한 주체 간의 협력 방안을 모색하고자 마련됐다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

기업은 취약계층 지원, 돌봄, 교육, 환경, 문화·예술 등 다양한 분야에서 사회적 책임을 이행하며 우리 사회 발전에 기여해 왔다. 최근에는 가치소비 확대 등 사회환경 변화에 따라 기업의 사회적 역할에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며 돌봄 공백, 사회적 고립 등 복합적인 사회문제 해결을 위한 민관 협력의 중요성도 커지고 있다.

이날 행사는 김민석 국무총리의 영상축사로 시작됐다. 김 총리는 기업 사회공헌의 가치가 더욱 빛나도록 제도를 개선하고 사회적 공감을 확산시켜 나가겠다고 했다.

조영준 대한상공회의소 지속가능경영원장과 김영아 한국사회복지협의회 사회공헌센터장은 각각 ERT(신기업가정신), 기업 사회공헌의 패러다임 변화, 민관협업 강화를 위한 공공의 역할을 주제로 발표를 진행했다. 이후 참석자들은 자유토론을 통해 앞으로 기업 사회공헌이 나아가야 할 방향 등에 대해 함께 논의했다.

복지부는 그동안 관계부처 회의, 사회공헌 혁신자문단 위촉식 등을 통해 기업 사회공헌의 핵심 조력자로서 정부가 수행해야 할 역할과 지원 방향을 모색했다. 이번 포럼은 이에 대한 연장선에서 기업의 사회공헌 활동이 사회가 필요로 하는 곳에 더욱 효과적으로 전달될 수 있는 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

복지부는 이번 포럼에서 제시된 의견들을 수렴해 향후 기업과 비영리 단체 등 관계기관과 지속적으로 소통하고 사회공헌이 실질적인 사회 변화로 이어질 수 있도록 정책적 뒷받침을 강화해 나갈 계획이다.

정 장관은 "어려운 경제 여건 속에서도 우리 사회 곳곳에서 나눔과 상생을 실천해 온 기업, 재단, 공공기관, 비영리단체의 노고에 감사드린다"라며 "정부는 기업의 자발성과 창의성이 사회가 필요로 하는 현장과 효과적으로 연결될 수 있도록 지원하고, 기업의 사회공헌 활동이 사회적으로 인정받을 수 있는 환경을 만들어가겠다"라고 말했다.

sdk1991@newspim.com