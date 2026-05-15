[6·3 지선] 민주 "확실한 승리로 내란 세력 심판…국민의힘, 흑색선전 난무"

강준현 선대위 공보단장 기자회견 개최

"국민의힘, 정원오 후보 공세 악의적"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당이 15일 6·3 지방선거를 앞두고 '확실한 승리'와 '내란 세력 심판'을 목표로 내걸며 클린 선거를 촉구했다.

강준현 선대위 공보단장은 이날 기자회견을 통해 "이번 선거에 임하는 민주당의 목표는 확실한 승리로 일 잘하는 지방정부 시대를 만들고, 여전히 반성 없는 내란 세력을 단호히 심판하는 것"이라며 "이는 이재명 정부 출범 이후 정상화의 길을 밟아 가고 있는 대한민국을 더욱 도약시키는 발판"이라고 밝혔다.

강 단장은 "오는 21일 개시되는 공식 선거운동을 포함해 남은 기간, 민주당은 정책과 미래를 설계하고 국민과 더 많이 소통하겠다"며 "앞서 민주당은 5대 비전, 15대 정책과제, 200개 공약을 발표했다"고 말했다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "특히 그제 발표된 메가특구 공약은 5극3특으로 대표되는 국가균형성장 모델을 실현하는 첩경이 될 것"이라며 "과감한 규제 특례를 통해 지역 활성화의 기초를 조성하고, 재정·금융·인프라 등 7대 정책 지원을 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 것"이라고 강조했다.

강 단장은 "무엇보다 일 잘하는 이재명 정부, 강한 추진력을 지닌 민주당과 원팀이 되는 지방정부를 만들어야 한다"며 "대한민국의 모든 지역이 함께 성장을 도모할 수 있는 민주당의 든든한 지역 일꾼들에게 힘을 몰아주시기 바란다"고 당부했다.

아울러 강 단장은 국민의힘의 흑색선전을 강하게 비판했다. 그는 "선거일이 가까워질수록 근거 없는 허위사실 유포와 무분별한 흑색선전이 난무하고 있다"며 "특히 국민의힘은 선거 이슈와 국정 현안에서 분야를 가리지 않고 원색적인 표현과 무리한 선동에 앞장서고 있다"고 지적했다.

그는 "최근 국민의힘이 정원오 후보를 상대로 펴고 있는 공세는 매우 악의적"이라며 "판결문 속 정치적 이야기로 다퉜다는 내용은 사건 당시의 기록"이라고 반박했다.

이어 "어제는 김석영 전 양천구청장 비서실장이 자신의 신원을 밝히면서 언론에 진상을 알렸다"며 "당시 사건의 주관련자는 본인이었고 95년 6.27 지방선거와 5.18운동에 관해 이야기를 나누다가 다툼이 생겼으며, 정원오 후보는 이에 휘말린 것이라고 증언했다"고 설명했다.

강 단장은 "국민의힘은 사법 판결과 신원까지 밝힌 관련자의 증언보다 일방적인 서술뿐인 주장이 더 신빙성이 있다는 것이냐"며 "부실한 근거를 토대로 5.18에 관한 논쟁을 엉뚱하고 자극적인 성비위로 둔갑시켜서 선거에 활용하겠다는 국민의힘의 의도가 악의적"이라고 비판했다.

반면 그는 오세훈 후보의 시정 운영을 강하게 비판했다. 강 단장은 "오세훈 후보는 시민의 공간인 광화문 공간에 세월호를 밀어내고 207억 원 혈세를 쏟아서 만든 것은 받을어총 모양의 어색한 구조물이었다"며 "환호가 아니라 혈세 낭비에 분노하는 시민의 반응이 보이지 않느냐"고 반문했다. 이어 "천억 원 이상을 투입하며 몰아붙인 한강버스의 결과는 잦은 고장과 시민의 한숨이었다"고 지적했다.

그는 "남은 선거기간이라도 국민의힘이 명백한 사실관계로 검증하면서 정책과 미래를 놓고 국민 앞에서 경쟁하는 건강한 상대가 되어줄 것을 분명히 요구한다"고 촉구했다.

한편 강 단장은 "당이나 후보 캠프 관계자를 사칭해서 선거운동 물품 주문을 핑계로 선결제나 금품을 요구하는 행위가 기승을 부리고 있다"며 "이러한 범법 행위에 대해서는 수사 의뢰 등 모든 수단을 동원해서 강력히 대처할 것"이라고 경고했다.

kimsh@newspim.com