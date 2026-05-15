양성평등교육진흥원, AI 기반 폭력예방교육 플랫폼 전환 착수

AI 핵심 요약beta
- 한국양성평등교육진흥원이 15일 AI 기반 폭력예방교육 ISP 수립 사업을 시작했다고 밝혔다
- 이번 사업은 생성형 AI 확산과 정부 AI 세계 3대 강국 도약 기조에 맞춰 공공 교육서비스 디지털 전환과 중장기 정보화 전략 수립을 목표로 했다
- AI 맞춤형 학습지원·사용자 중심 서비스·데이터 기반 운영체계를 검토해 폭력예방교육 효과성을 높이고 단계적 추진체계를 마련할 방침이다
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"AI 공공교육 혁신 핵심"…정보화 전략·실행체계 마련
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국양성평등교육진흥원이 폭력 예방교육 플랫폼에 인공지능(AI)을 접목한 디지털 전환에 본격 착수한다.
성평등가족부 산하 한국양성평등교육진흥원은 15일 'AI 기반 폭력 예방교육 혁신 정보화전략계획(ISP) 수립 사업'을 시작했다고 밝혔다.
이번 사업은 생성형 AI 확산과 정부의 'AI 세계 3대 강국 도약' 기조에 맞춰 추진되는 것으로 AI 기술을 활용한 공공 교육서비스 혁신 기반을 구축하고 중장기 정보화 전략과 실행 체계를 마련하는 데에 목적이 있다.
특히 진흥원은 이번 ISP를 통해 AI 기반 개인 맞춤형 학습 지원체계, 사용자 중심 디지털 서비스 환경, 데이터 기반 교육 운영체계 등 지능형 교육서비스 모델 도입 방안을 중점 검토할 계획이다.
이를 통해 폭력 예방교육의 효과성을 높이고 전반적인 디지털 전환 방향을 체계적으로 수립한다는 방침이다.
김삼화 한국양성평등교육진흥원장은 "AI 기술은 공공 교육서비스 패러다임을 변화시키는 핵심 동력"이라며 "정부의 AI 정책 방향에 부합하는 교육 서비스 혁신 전략과 단계적 추진체계를 마련하겠다"고 밝혔다.
이어 "국민 개개인의 특성과 수요를 반영한 맞춤형 AI·디지털 교육서비스 환경을 구축할 수 있도록 기반을 체계적으로 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.
hyeng0@newspim.com