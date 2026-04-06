롯데시네마 '반짝반짝 달님이' 첫 극장판 5월 1일 개봉

유튜브 50억 뷰 글로벌 IP '달님이', 탄생 20주년 기념 첫 스크린 나들이

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 어린이날을 맞아 뮤지컬 애니메이션 '극장판 반짝반짝 달님이: 싱어롱 파티'의 메인 포스터와 예고편을 공개한다고 6일 밝혔다.

이번에 공개된 메인 포스터는 핑크빛 무대 위에서 마이크를 잡고 노래하는 달님이와 친구들의 모습을 중심으로 영화가 선사할 밝고 경쾌한 분위기를 직관적으로 담아냈다. 공룡과 동화 속 캐릭터, 귀여운 동물 친구들까지 한자리에 모인 비주얼은 다채로운 모험을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 극장판 '반짝반짝달님이' 메인포스터 [사진=롯데시네마/선우앤컴퍼니] 2026.04.06 taeyi427@newspim.com

특히 "5월 1일, 우리 함께 불러요!"라는 카피를 통해 관객이 직접 노래하며 즐기는 '싱어롱' 콘셉트를 강조했다.

함께 베일을 벗은 메인 예고편은 극장판에서 펼쳐질 세 가지 에피소드를 풍성하게 담았다. 마법의 책을 통해 들어간 동화 세계에서의 모험, 공룡들과 함께하는 탐험, 그리고 가족·친구들과의 유쾌한 일상이 교차하며 확장된 스케일을 선보인다.

총 8곡의 삽입곡이 더해져 아이들이 주인공과 함께 노래를 따라 부를 수 있는 뮤지컬 영화로서의 재미를 극대화할 전망이다.

'달님이'는 지난 2006년 완구로 첫선을 보인 이후 애니메이션 등으로 영역을 확장하며 꾸준한 사랑을 받아온 캐릭터다. 유튜브 누적 조회수 약 50억 뷰, 전 세계 700만 구독자를 보유한 글로벌 K-키즈 콘텐츠로 탄생 20주년을 맞아 처음 선보이는 정식 극장판이라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 극장 체험을 선사할 '극장판 반짝반짝 달님이: 싱어롱 파티'는 오는 5월 1일 전국 롯데시네마에서 관객들을 만날 예정이다.

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