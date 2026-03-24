뮤지컬 실황 영화 '장수탕 선녀님' 26일 개봉...가족 관객 이벤트 '풍성'

선행 상영회서 '요구르트' 증정·무대인사 성료

키즈카페 할인 프로모션도 진행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 백희나 작가의 스테디셀러 '장수탕 선녀님'을 원작으로 한 가족 뮤지컬 실황 영화 '뮤지컬 장수탕 선녀님'이 지난 21일 정식 개봉에 앞서 메가박스 10개 상영관에서 특별 상영회를 열고 관객들과 뜻깊은 첫 만남을 가졌다.

24일 배급사에 따르면 이번 상영회에서는 영화 관람객을 대상으로 매일유업의 '엔요 얼려먹는 요구르트'를 선착순 증정하는 이벤트가 진행됐다. 작품 속 주요 소재인 '요구르트'를 실제로 제공한 이번 이벤트는 관람의 몰입도를 높이는 동시에 작품의 감동을 오감으로 확장하며 관객들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 뮤지컬 장수탕 선녀님 포스터 [사진=메가박스중앙/영화사그램] 2026.03.24 taeyi427@newspim.com

앞서 메가박스 코엑스에서 출연 배우 전원과 함께하는 특별 무대인사를 성황리에 마친 '뮤지컬 장수탕 선녀님'은 오는 26일 정식 개봉 이후에도 열기를 이어간다. 개봉 첫 주 주말에는 덕지와 선녀님, 스페셜 게스트 '요구룽'이 다시 한번 극장을 찾아 어린이 관객들과 가까이서 교감할 예정이다. 이와 더불어 주차별 관람 특전과 다채로운 온·오프라인 이벤트도 순차적으로 마련돼 한층 풍성한 관람 경험을 제공할 전망이다.

어린이 관객들을 위한 특별 프로모션도 진행된다. 개봉일인 26일부터 플레이타임중앙이 운영하는 '챔피언', '챔피언더블랙벨트', '챔피언 1250', '챔피언 1250X' 등 직영 키즈카페 매장에서 영화 관람 티켓을 제시하면 어린이 입장권 10% 할인 혜택을 즉시 받을 수 있다.

또한 일부 매장에서는 뮤지컬 '장수탕 선녀님'의 넘버 전곡이 송출돼 작품의 여운을 길게 이어갈 수 있다. 이번 프로모션은 영화 관람 후에도 가족 단위 관객들이 인근 공간에서 즐거운 시간을 보내며 알찬 하루를 완성할 수 있도록 기획됐다.

따뜻한 감동과 환상적인 무대를 대형 스크린으로 생생하게 전할 공연 실황 영화 '뮤지컬 장수탕 선녀님'은 오는 26일 전국 메가박스에서 만나볼 수 있다.

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