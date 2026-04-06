삼천당제약 전인석, 지분 매각 계획 철회…"불확실성 해소 우선"

6일 기자 간담회서 블록딜 취소 경위 밝힐 계획

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 전인석 삼천당제약 대표이사가 2500억원 규모의 지분 매각 계획을 철회했다.

삼천당제약은 전 대표가 지난달 24일 공시한 2500억원 규모의 지분 매각(Block Deal) 계획을 철회한다고 6일 공시했다. 세금 납부 재원 마련 계획이 시장의 오해를 불러일으켜 기업 가치를 훼손시켰다는 판단에 따른 것이다.

삼천당제약 사옥 전경. [사진=삼천당제약]

전 대표는 "계약 내용에 대한 허위 사실이나 부풀리기는 전혀 없었는데도 불구하고 부정적인 의혹 제기가 지속되며 주주들이 피해를 보고 있는 상황을 대표이사로서 방치할 수 없었다"고 설명했다. 이어 "개인적인 재무 이행보다 회사의 본질적 가치를 지키는 것이 우선이라고 판단해 블록딜 철회라는 결단을 내렸다"고 밝혔다.

삼천당제약은 이날 오후 기자 간담회를 개최할 예정이다. 전 대표는 이 자리에서 블록딜 취소의 구체적인 경위와 함께 그동안 시장에서 제기된 S-PASS 관련 의혹과 미국 계약의 실체 등 주요 현안에 대해 직접 설명하여 시장의 의구심을 정면으로 해소하고 기업 경영의 투명성을 높이겠다는 취지다.

전 대표는 세금 납부 방안에 대해 지분 매각 대신 이자 부담을 감수하더라도 주식담보대출 등 다른 재무적 대안을 검토하겠다는 방침이다.

향후 사업 계획에 대해서는 기존에 예고했던 글로벌 성과들을 차질 없이 달성할 계획이다. 삼천당제약은 올 하반기 글로벌 시장에서의 추가 공급 계약과 오럴 인슐린(Oral Insulin) 임상 등 주요 마일스톤 달성을 앞두고 있다고 밝혔다.

전 대표는 "사업의 성과로 시장의 신뢰를 회복하는 것이 가장 시급한 과제"라며 "하반기 예정된 마일스톤들을 구체적인 수치와 결과로 증명해 기업 가치를 재평가받겠다"고 강조했다.

sykim@newspim.com