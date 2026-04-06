클유아 전민욱·장여준, '친한친구 방송반' 스페셜 DJ로 나선다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 클유아) 전민욱, 장여준이 '친한친구 방송반' 스페셜 DJ로 나선다.
전민욱과 장여준은 6~ 17일 MBC FM4U '친한친구 방송반'의 스페셜 DJ를 맡아 청취자들과 만난다.
두 사람은 지난해부터 MBC M '쇼! 챔피언'의 메인 MC로 활약하고 있다. 또한 전민욱은 '아이돌 라디오' 스페셜 DJ로 활약하며 안정적인 진행력과 센스 있는 입담을 증명한 바 있다.
이들은 음악 방송을 통해 다져온 매끄러운 진행력과 찰떡 호흡을 바탕으로, 라디오에서도 유쾌한 입담과 자연스러운 케미를 선보일 것으로 기대를 모은다. 두 사람만의 밝은 에너지와 티키타카가 청취자들의 밤을 책임질 전망이다.
전민욱과 장여준의 환상적인 케미스트리를 확인할 수 있는 '친한친구 방송반'은 6일부터 17일까지 평일 밤 10시마다 방송된다. 공식 홈페이지 및 MBC 라디오 애플리케이션 '미니(mini)'를 통해 청취할 수 있으며, 유튜브 채널 '아이돌라디오 유니버스'를 통해 보이는 라디오로도 만나볼 수 있다.
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