부산시, 데이터 기반 행정 마스터플랜 수립…디지털 전환 가속화

5년간 503억원 투입…4대 전략·10개 과제 실행



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 디지털 전환 시대에 대응해 행정 효율성과 지역 데이터 산업 경쟁력을 높이기 위한 '데이터기반 행정 추진전략 마스터플랜'을 수립하고 본격 실행에 들어갔다고 6일 밝혔다.

시는 향후 5년간 총 503억 원을 투입해 데이터 기반 행정 혁신과 산업 생태계 조성을 병행 추진한다.

부산시가 지능형 스마트 행정을 실현하기 위한 데이터기반 행정 추진전략 마스터 플랜을 수립하고, 본격적인 실행 단계에 돌입한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 계획은 인공지능(AI) 확산과 디지털 전환 흐름 속에서 공공·민간 전반의 데이터 활용 체계를 강화하고, 과학적 행정과 산업 활성화를 동시에 달성하기 위한 중장기 전략이다.

시는 전문가 자문과 부서 협의를 거쳐 총 4대 전략, 10개 실행 과제를 확정했다.

주요 내용은 ▲시민과 기업 수요를 반영한 '데이터 개방 서비스 효율화' ▲행정 데이터 통합·관리 강화를 위한 '데이터 관리 체계화' ▲데이터기업 육성과 산업 생태계 조성을 위한 '민간주도 데이터산업 진흥' ▲전문 인재와 시민 데이터 문해력 향상을 위한 '데이터 핵심 인재양성' 등이다.

시는 이번 계획을 통해 데이터 수집부터 개방·활용·산업화까지 전 주기를 아우르는 종합 전략을 마련했다.

전사적 메타데이터 관리와 컨트롤타워 기능을 구축해 행정 데이터의 일관성과 효율성을 높이고, 각 산업별 특화 데이터 생태계 지원사업도 추진한다. 이를 통해 공공·민간의 데이터 활용 기반을 통합하고 민간 중심의 성장 구조를 강화한다는 방침이다.

박형준 시장은 "이번 마스터플랜은 공공·민간 전반의 데이터 활용 역량을 강화하고, 과학적 의사결정 체계를 정착시키기 위한 전략"이라며 "데이터 산업 진흥과 10대 핵심 과제를 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 스마트 행정을 실현하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com